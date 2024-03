Gobierno regional compromete apoyo para ir en ayuda de emprendedores afectados por incendio en la vendimia de Marchigüe

Con el propósito de ir en ayuda de los emprendedores que lo perdieron prácticamente todo en el incendio registrado en la Fiesta de la Vendimia de Marchigüe, el Gobernador Regional Pablo Silva Amaya convocó al alcalde de esta comuna, Cristian Salinas, así como al gabinete económico de la Región de O´Higgins.

El encuentro tuvo lugar a primera hora de este lunes y la idea era explorar a través de qué medios se le puede ayudar a los más de 100 expositores que este sábado vieron cómo el fuego consumió vorazmente sus productos.

“Revisamos los instrumentos que tenemos y los recursos ya asignados para emergencias, para así poder dar una respuesta lo más rápido posible. Lo que sí, no queremos levantar falsas expectativas, pero seguramente vamos a llegar a la mayoría de los emprendedores”, anticipó el Gobernador Regional.



“También conversamos con el alcalde de Marchigüe la posibilidad de recuperar la infraestructura dañada a través de un FRIL, así como posiblemente el apoyo de nuestro Gobierno Regional para una actividad solidaria que se podría hacer. Nosotros hemos apoyado otras vendimias, esta en particular no contaba con recursos nuestros, pero es posible que en la próxima edición podamos hacer un aporte importante para su realización”, adelantó la primera autoridad regional.

“Agradecer el apoyo de toda la institucionalidad, de la red de Fomento del Gobierno Regional. Lo más importante en este momento es que no hubo victimas fatales, tampoco heridos graves, que es lo que nos deja tranquilos después de toda esta situación. Ahora se viene todo el trabajo de recuperación productiva de las personas que se vieron afectadas, estamos trabajando fuertemente en ello y les vuelvo a reiterar a los emprendedores que no los vamos a dejar solos, vamos a estar con ellos trabajando y, estoy seguro, que los vamos a sacar adelante rápidamente”, afirmó el edil de Marchigüe.

“Estamos muy agradecidos del apoyo, porque sabemos que es casi imposible que solos como municipios podamos salir adelante de esto, tenemos que trabajar en conjunto toda la institucionalidad”, puntualizó el alcalde Cristian Salinas.