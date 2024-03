Deportes Santa Cruz mantendrá su localía en Curicó

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Estarás bajo una presión importante a la hora de tomar una decisión. No te precipites a ella y convence a tu ego de que no eres tan rápido. No te vas a encontrar demasiado bien de salud en todo el día. Es más una cuestión psíquica que física.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Surgirán cuestiones familiares que te mantendrán muy ocupado todo el día. Tendrás que hacer un sobreesfuerzo para centrarte en el trabajo y en el resto de tus quehaceres. Intenta quedar con alguien que te aparte, aunque sea un ratito, del mundanal ruido.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Notarás gran necesidad de estar mucho más cerca de las personas más próximas, algún acontecimiento problemático te llevará a buscar su compañía y la felicidad perdida en un ámbito de tranquilidad y comprensión.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Considerarás que gran parte de lo que tienes te lo has ganado tu solito y que no tienes por qué compartirlo con nadie. Ese será motivo de disputa con tu pareja y definitivamente terminará por romper la relación si no cambias de idea. Te será difícil hacerlo por la educación que te han dado.

LEO (23 julio-22 agosto).

Surgirá un cambio inesperado de última hora y tendrás que rectificar un viaje o quizá aplazarlo. En el trabajo el mal rollo provocado por un compañero continúa. Puede ser un gran momento para buscar ese empleo que tanto deseas.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

No esperes que los demás adivinen tus pensamientos si quieres establecer una relación de compañerismo fluida, que te beneficie a ti el primero. Necesitas abrirte a los demás, tal vez conectando con intereses de ocio que sean mutuos.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Es la hora del despegue. Estarás preparado para emprender el vuelo, siempre y cuando confíes en tu fuerza de voluntad y en tu capacidad para llevar adelante los proyectos que ambicionas. Tu intuición será una buena guía para facilitarte las cosas.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Tu ánimo será excelente y tu mente estará muy activa. Tendrás posibilidades de conocer a gente que te aporte nuevas ideas y conocimientos y serás receptivo al respecto. Te encontrarás a gusto con tu vida, tu pareja, tus amigos, etc.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Tendrás facilidades para conocer a gente diferente y para aprender de ella. Te situarás inteligentemente frente una persona que no quiere sino rebatir todos tus argumentos. Vivirás una noche romántica y llena de pasión.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Aunque no tienes muchas ganas de aventuras, te saldrán oportunidades de lo más diverso de cara al fin de semana. Tu pareja se mostrará un poco desconfiada, pero, si tienes claro que te toca elegir ahora, te saldrás con la tuya.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Tendrás que cuidarte especialmente en estos días de comentarios o rumores de terceras personas que pretenden crear una imagen de ti desfigurada. Surgirán oportunidades para renovar tus relaciones e incluir en tu círculo de amigos a personas que nunca habían estado en él .

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Los astros traen muy buenas perspectivas a los Piscis que estén en las fases críticas y decisivas para nuevo contrato comercial, el inicio de una nueva actividad profesional o una entrevista de trabajo.