Fiscalización migratoria de la PDI permite denunciar a 18 extranjeros

Recientemente se realizó la inauguración del Cuartel General y Cuartel de la 1° Compañía del Cuerpo de Bomberos de Placilla, el cual fue financiado a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, por un monto de mil 700 millones de pesos.



La actividad contó con la presencia del Gobernador Regional, Pablo Silva Amaya, el Presidente Nacional de Bomberos, Juan Carlos Field, siendo acompañados por la Secretaria Nacional, Valeska Acevedo; el Tesorero Nacional, Rodrigo Muñoz; el Presidente Regional, Juan Luis Fabia; el Alcalde de la comuna, Marcelo González; el Superintendente Arnoldo Salvatierra; Bomberos (as), Cadetes e invitados especiales.



El Superintendente de Bomberos de Placilla, señaló que «hoy nos reunimos con gran emoción para celebrar un hito significativo en la historia de nuestra ciudad, la entrega oficial de nuestro cuartel de bomberos. Este edificio no es solo un lugar físico, sino un símbolo tangible de nuestro compromiso inquebrantable con la seguridad y bienestar de la comunidad».



Por su parte, el Presidente Nacional de Bomberos, agregó que «me llena de emoción estar acá. Sin duda esta región ha sido líder en gestión de infraestructura y que hoy se concreta en Placilla. En nombre del Directorio vengo a saludar a todos, autoridades y Bomberos (as), por el trabajo realizado, que permite entregar las llaves de este Cuartel, para que los Bomberos en justicia no pasen otro invierno con frío y que desde hoy estén esperando un nuevo servicio en un lugar cómodo».



El Cuartel cuenta con 2 pisos, cuenta con sala de máquinas, oficina para la central de comunicaciones, sala para guardias nocturnas, Hombre-Mujeres, Oficina de Superintendencia, Director, Comandancia y Capitanía, sala de reuniones, comedor y cocina, sala de lavado y zona de casilleros. Además, posee un sistema de vigilancia y generador eléctrico con capacidad de suministro para todas las unidades.

“Vamos avanzando y concretando los sueños, hoy luego de 14 años vemos como Placilla ha logrado su anhelado cuartel, el que permitirá que los bomberos y bomberas cuenten con un lugar digno para cumplir con su labor” indicó el Presidente Regional de Bomberos, Juan Luis Fabia.