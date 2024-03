Alcaldesa Montero viajó a entregar la ayuda olivarina a las comunas afectadas por los incendios forestales

Tinguiririca San Fernando, uno de los elencos no-habilitados por la Liga Nacional de Básquetbol para disputar la próxima edición de la Liga Dos, presentó un Recurso de Protección ante la Corte de Apelaciones, ya que acusa graves irregularidades cometidas por la liga en su proceso de convocatoria a la segunda división del básquetbol.

En el documento, TSF asegura que existirían arbitrariedades de parte de la Liga, ya que la institución que preside Gustavo Allegrini y gerencia Guillermo Bittner, habría admitido a uno o más clubes que al día de expiración del plazo para postular a Liga Dos, contaban al igual que ellos con una o más deudas, cosa que haría imposible su admisión con arreglo a los requisitos del torneo y a unas bases que, paradójicamente, se publicaron con posterioridad a la admisión de los equipos participantes.

“Para nosotros lo importante es que de una vez la Liga deje de cometer errores, arbitrariedades y de tomar preferencias por algunos equipos. Esta acción judicial tiene por objetivo hacer real lo que la Liga dice que hace y establecer una ley pareja, dejando de lado las pulsiones o caprichos de sus dirigentes”, aseguró el secretario del club, Matías Llanca, quien además agrega que “también nos importa lo que simboliza una decisión así. No queremos que la Liga pierda peso a nivel territorial y por esta torpeza, la LNB está dejando no sólo a San Fernando, sino que a O’Higgins completo sin básquetbol”.

En ese sentido, desde el club aseguran que el no poder competir además es una amenaza a su financiamiento, ya que les es imposible cumplir con los acuerdos vigentes con sponsors, además de hacer poco factible el establecimiento de divisiones inferiores que van desde la Sub 11 a la Sub 17, echando por tierra un trabajo desarrollado desde enero.

“La Liga siempre se dice preocupada porque no existen proyectos formativos o a largo plazo. El proyecto de la nueva directiva de TSF pretende construir dándole preeminencia a la formación de jugadores. La ironía es que Allegrini y compañía no quieren que se desarrolle esto y, en buen chileno, ‘se llevan el balón para la casa’”, sostuvo el directivo.

SE DETENDRÍA LA LIGA

Ante esto, si la Corte de Apelaciones declara admisible el Recurso de Protección con orden de no innovar interpuesto por TSF, la Liga Nacional de Básquetbol se vería obligada a detener las acciones -que tiene proyectado su inicio el 23 de marzo- hasta la resolución del recurso.

Recordemos que la liga se realizaría con sólo 12 equipos en lugar de los 14 que esperaban tener en la dirigencia de LNB, que invitó de último minuto a los elencos de Prat de San Felipe y al novel Quilpué Básquetbol para completar la docena.

Ambos equipos sólo durante la última semana de febrero, posterior a su invitación, comenzaron a realizar pruebas para su primer equipo, en contraposición a un TSF que lleva más de un mes con un grupo de 20 jugadores a las órdenes del head coach Cristián Figueroa.

“El club ha sostenido comunicación continua con la liga. No obstante, esta se ha desarrollado de manera poco diligente, contradictoria y con días de diferencia por parte de LNB, privandonos de respuestas que nos permitan actuar en consecuencia”, alegó Llanca, agregando que a pesar de eso “a la fecha Tinguiririca cuenta con un primer equipo que está listo para integrar la liga”.

Por tal razón, el club sanfernandino confía plenamente en el actuar de la justicia, y en el caso de un fallo adverso, no descarta ir incluso a otras instancias que le permitan volver a saltar a la cancha para representar a la capital de Colchagua y la región.