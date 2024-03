Chimbarongo FC tuvo su fiesta en amistoso frente a la U

Una de las frases que en el marketing político es una verdadera ley es la que señala “It´s the economist, stupid”, o en su traducción al español nuestro de cada día, “es la economía, estupido”.

Es que en la última década del siglo pasado, en Estados Unidos, poco antes de las elecciones de 1992, Bush (padre) era considerado imbatible por la mayoría de los analistas políticos, fundamentalmente debido a sus éxitos en política exterior, como el fin de la Guerra Fría y la Guerra del Golfo Pérsico. Su popularidad entonces había llegado al 90 % de aceptación. En esas circunstancias, James Carville, estratega de la campaña electoral de Bill Clinton, señaló que éste debía enfocarse sobre cuestiones más relacionadas con la vida cotidiana de los ciudadanos y sus necesidades más inmediatas. Con el fin de mantener la campaña enfocada en un mensaje, Carville pegó un cartel en las oficinas centrales donde decía It´s the economist , stupid,. Aunque el cartel era solo un recordatorio interno, la frase se convirtió en una especie de eslogan no oficial de la campaña de Clinton, que resultó decisivo para modificar la relación de fuerzas y derrotar a Bush, algo impensable poco antes. Hoy se podría decir lo mismo de la seguridad pública.

No es fácil evaluar un gobierno, son múltiples las áreas en las que se devuelve y al mismo tiempo que se muestran cosas muy positivas como pueden ser los Panamericanos o la jornada de 40 horas, ciertamente -y al mismo tiempo- hay facetas claramente deficitarias como por ejemplo que aún no tengamos seremi titular de Economía o más preocupante hoy la verdadera crisis de seguridad que vive el país.

En este sentido no solo se debe evaluar la capacidad de llevar adelante su programa, o el cumplimiento o no de las promesas de campaña, sino también el liderazgo o la capacidad de gestión que se muestra o también por la forma en que se resuelven los imponderables y su habilidad para sortear escenarios complejos. Desde esta perspectiva, la evaluación ciudadana parece ser más bien negativa, por ejemplo así lo mostró la segunda encuesta Cadem de marzo, que señala que el 57% población considera que en esta primera mitad de administración el país ha retrocedido, especialmente críticas fueron las personas entre 35 y 54 años (67%), y los habitantes de regiones (60%).

El aumento de la inseguridad a la par de delitos violentos de alta connotación pública, el problema migratorio, un persistente desempleo y episodios de corrupción, explican en buena parte esa evaluación negativa.

Y volviendo a la economía, cualquier gobierno siempre se verá enfrentado a apremiantes necesidades sociales y muy distintos focos políticos con tal de solucionarlas, pero finalmente siempre debe existir una economía capaz de satisfacer las múltiples necesidades de todos los individuos. Ya que lamentablemente – en algo que va más allá del capitalismo, y que el comunismo real no contempló causando en última instancia su colapso- es que antes de que los recursos puedan ser utilizados, repartidos, distribuidos, o la forma que se elija para su uso, estos recursos deben existir. Y eso es una economía sana, que produzca y crezca.

Es que finalmente la economía no es más que las millones de interacciones humanas que nos permiten vivir en sociedad.

En este contexto, es importante destacar que una economía fuerte y próspera no solo beneficia a nivel financiero, sino que también juega un papel fundamental en la seguridad pública. Un crecimiento económico sostenido proporciona empleo y oportunidades para la población, reduciendo así los niveles de desesperación y desigualdad que a menudo alimentan la delincuencia. Además, una economía estable permite al gobierno destinar recursos adecuados a las fuerzas de seguridad y programas de prevención del delito, fortaleciendo así la capacidad del Estado para garantizar la seguridad de sus ciudadanos y también enfrentar cualquier otra necesidad que la sociedad presente. Es decir tener todos un mejor nivel de vida. Pero es justo reconocer que el gobierno no puede enfrentar estos desafíos solo. Se requiere una colaboración estrecha y efectiva no solo entre el oficialismo y la oposición. Donde el dialogo y los amplios acuerdos deben ser las principales armas. Sino también es fundamental el trabajo que pueda desarrollar el sector público con el sector privado para impulsar el desarrollo económico y social del país y así promover un entorno propicio para la inversión y el emprendimiento. Solo a través de una colaboración activa y un compromiso compartido podremos superar los desafíos actuales y construir un futuro próspero para todos.

Luis Fernando González V.

Sub Director.