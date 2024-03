HORÓSCOPO DEL JUEVES 14 DE MARZO.

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Te apetecerá cierto riesgo, pero no te lances a proyectos nuevos sin pensarlo bien, es mejor que le des un poco de vueltas a esa idea que llevas manejando estos meses, sólo hace falta concretarla.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Tienes que aprender a interpretar las críticas de la gente de una manera constructiva para ti. No dejes que los comentarios de los demás interfieran en tu vida de pareja y trata de tomar las decisiones por ti mismo.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Día tranquilo y armonioso en lo afectivo. No tanto en lo laboral: pueden asaltarte pequeñas preocupaciones, pero no lograrán enturbiar el buen momento que te producen tus sentimientos más íntimos.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Vivirás hoy momentos de tensión y enfrentamiento con una persona a la que quieres, pero pasado el rato comprobarás que os preocupáis de cuestiones sin importancia. Entrarás de lleno en una fase de diálogo muy beneficiosa para tu estabilidad emocional.

LEO (23 julio-22 agosto).

Sentirás unas ganas enormes de hablar con la gente y de relacionarte con aquellos a los que normalmente no ves demasiado. Hoy es un día que debes dedicar a hacer llamadas de teléfono a familiares y amigos desaparecidos.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Tú no lo sabes, pero hay una persona muy interesada en ti. Si en estos momentos no tienes pareja, quizás haya llegado el momento de que te abras a nuevas experiencias sentimentales. Será una buena forma de olvidar las decepciones que has tenido últimamente.

Anuncios

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Tu mejor aliado en estos días será un prudente silencio: cuanto menos hables, menos posibilidades tendrás de equivocarte. Te gusta ayudar a los demás, pero quizá no sea éste el mejor momento para hacerlo. Si te metes donde no te llaman, sólo empeorarás las cosas.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Los cotilleos y los rumores sobre terceras personas te entretendrán mucho en un día en el que no quieres pensar en ti. Si no te metes demasiado en los asuntos de los demás puedes disfrutar de ello sin complicar tus relaciones amistosas. Estarás débil y triste parte del día.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

La energía que desprendes contagiará a todos los que te rodean. Tus ideas serán muy aplaudidas en el trabajo y tus relaciones sentimentales se verán muy reforzadas por tu optimismo. Aprovecha el momento para dar un paso hacia delante en todos los ámbitos.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

El deseo de querer agradar y ayudar hace que a veces personas de tu entorno piensen que te metes demasiado en sus cosas y que no tienes derecho a tratarles como si fueras de su familia. Esto te creará hoy una gran contradicción interna.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Es un buen día para proponerte un cambio en tu ritmo de vida y en tu alimentación. Debes poner un poco de orden a los horarios que te marcas con las comidas y pararte a descansar un poco después de cada ritual. Mal día para dedicarte a solucionar temas de los demás.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Es cierto que alguien cercano no se ha portado de la forma más correcta, pero cometerás un error si tomas represalias. El tiempo pone a cada uno en su sitio, y la persona que te ha defraudado se dará cuenta de su error, más pronto que tarde.