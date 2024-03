Schalper solicita al ministro Cataldo especial atención por falta de matrículas y alza de violencia escolar en O’Higgins

Lo normal en este tipo de crónicas es comenzar contestando las 6 w Who (¿quién?), What (¿qué?), Where (¿dónde?), When (¿cuándo?), Why (¿por qué?) y How (¿cómo?). Podemos hacerlo: que?, un incendio destruyó casona del ex Centro Español, ¿Dónde? En Av Viña del Mar con calle Pedro Aguirre Cerda, ¿cuándo? El jueves 14 de marzo de 2024 en la tarde; ¿cómo? Por causas que investiga. Pero es en el por qué donde nos encontramos con graves problemas.

Lo más evidente es decir que la casona fue destruida porque hubo un incendio, pero ¿porque se originó este incendio? Lo que sabemos es que el Labocar de Carabineros esta investigando las causas, pero que una casona abandonada, sin conexión eléctrica haya comenzado a arder en sus cuatro costados violentamente, al mismo tiempo que lo hacía la capilla ubicada a un costado. Todo esto de un momento a otro, además de que según testigos un grupo de individuos habría ingresado momentos antes a la construcción hacen presumir razonablemente el origen intencional del siniestro.

También parte del por qué, es que esta casona haya estado abandonada, y que sea un valioso terreno. La propiedad se intentó traspasar a la UOH pero la falta de claridad en quienes son los socios, dueños de acciones, hizo que el negocio no se concretara. También se intentó traspasar el sector del parque y la casona al municipio mientras una inmobiliaria se hacia cargo de la construcción de torres por los alrededores. Recordemos que el parque, la casona y donde funcionaba la piscina esta en manos de lo que fue el antiguo club social Centro Español, es decir entre quienes sean dueños de alguna acción y los terrenos de los costados, donde funcionan las canchas de tenis, donde había un gimnasio y las canchas de fútbol son propiedad de una inmobiliaria creada por antiguos socios del club.

O también se puede agregar que en varias ocasiones los vecinos habían advertido de este peligro, sin encontrar mayores ecos entre las autoridades. Tras un primer incendio que afectó a esta casona el 4 de noviembre de 2023, donde por causas desconocidas se incendio el entretecho, en la edición del 5 de noviembre del año pasado publicamos que desde el municipio señalaron que “la facultad de la Municipalidad es notificar al propietario para que realice las labores de limpieza, mantención y cuidado que sean necesarias para evitar riesgos. “A pesar de que se trata de un recinto privado, la Municipalidad -dentro de sus facultades- ha realizado una serie de acciones tendientes a resguardar la seguridad de los vecinos que colindan con el terreno donde se emplaza el Centro Español”, aseguraron en ese momento. A reglón seguido afirmaban “que de cara a los próximos meses y, en caso de que el propietario del lugar no realice las labores de limpieza y mantención que le corresponden, en el marco de las facultades que el orden jurídico le confiere, tiene previsto continuar realizando acciones preventivas(…)es por esto que, la Municipalidad, convocará a una mesa de trabajo donde estén representados los distintos actores que tienen relación a este tema, extendiendo la invitación a representantes del Gobierno Regional, de la comunidad y del Centro Español, con el único propósito de adoptar medidas y/o acciones tendientes a prevenir siniestros que pudieran provocar estragos para las y los vecinos de nuestra ciudad”. No sabemos si alguna de estas reuniones se realizó o no -al menos públicamente nada se informó- pero en vista a los resultados claramente no fue suficiente. Lamentablemente ni bomberos, ni la fiscalía se preocuparon de investigar las causas de este primer siniestro, simplemente porque se trataba de una casa abandonada.

En lo concreto, lo que sucedió ayer es que por razones que se investigan un voraz incendio destruyó por completo la antigua casona del Centro Español, presentando el incendio un grave peligro de propagarse hacia las casas de la villa María Luisa. Cuando los primeros carros llegaron al lugar el incendio estaba “reventado” grandes llamas aparecían por los cuatro costados de la casona y por todos sus pisos.

Para el control de la emergencia fue necesaria la presencia de las 8 compañías de Bomberos de la capital regional, quienes además solicitaron el apoyo de carros aljibes de bomberos de Olivar y municipales.

Anuncios

Ante esta situación voluntarios de Graneros y Machalí fueron despachados a “cubrir cuartel” a la capital regional. Es decir, dirigirse a la sexta y terceras compañías y estar disponibles ante la eventualidad de otra emergencia en la ciudad. De hecho la unidad de Machalí junto a un carro de la Quinta Compañía debieron atender un llamado de emergencia por una persona descompensada en el sector oriente de Rancagua.

A eso de las 19:53 horas fue declarada como controlada la emergencia cuya alarma se dio poco antes de las 16 horas.

Vecinos cansados de solicitar atención de autoridades

Aunque las causas del origen del incendio no han sido determinadas, algunos vecinos manifestaron su molestia por lo sucedido, pero la gran cantidad de pasto seco que rodeaba la edificación pudo ser un elemento acelerador del incendio.

Más de 10 camiones bombas de varias compañías de bomberos y aljibes se hicieron presentes para atender la emergencia que alarmó a los vecinos de la población, pero que afortunadamente no ocasionó afectación a las viviendas colindante del siniestro.

Muchos de los vecinos que residen a un lado de los terrenos trataban de sofocar el fuego lanzando agua con mangueras, mientras que otros se montaban en los techos para vaciar gran cantidad del preciado líquido y evitar que las llamas llegaran a las viviendas.

Consultamos a Julia Sandoval, presidenta de la Junta de Vecinos de la referida población, quien visiblemente afectada por la situación, mostró su molestia hacia las autoridades locales, ya que en reiteradas oportunidades habían acudido para solicitar la intervención de esta sede, pero no fue escuchada.

“Esto se veía venir, yo fui muchas veces a la gobernación y con el alcalde, para que hicieran algo, pero nadie me escuchó”, expresó la dirigente comunitaria.

Dijo Sandoval, que desde hace mucho tiempo temían que esto podía pasar, pero afortunadamente no afectó las casas, por lo que hizo el llamado a los vecinos a estar alerta durante 48 horas para velar por sus viviendas.

Anuncios

“Ya estamos cansados y fui muchas veces y no fuimos escuchados”, insistió la señora Julia Sandoval, al reiterar que durante varios años han acudido a la municipalidad y la gobernación, pero hicieron caso omiso a su solicitud.