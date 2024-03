HORÓSCOPO DEL DOMINGO 17 DE MARZO.

Se cumplen 65 años del estreno de `Con faldas y a lo loco´. Foto cedida.

Esta historia tremenda, que permitió vender tabloides durante semanas y que se llevó al cine en diferentes ocasiones, sólo sirvió a Wilder como excusa para armar una comedia de enredo que, a día de hoy, llega al público en plena forma, aunque el filme ya alcance la edad de jubilación.

La trama parte de la huida de dos músicos Jerry y Joe, testigos accidentales del crimen, que descubiertos por los matones, encuentran su escapatoria disfrazándose de mujer y formando parte de una banda de jazz femenina liderada por Sugar Kane.

`Con faldas y a lo loco´ fue en realidad la adaptación de una película francesa de 1935 titulada `Fanfan d’amour´ (`Ellas somos nosotras´), que además tuvo un remake alemán en 1951. Wilder, junto a su inseparable guionista durante 25 años, I.A. L. Diamond, realizó la adaptación de la historia que nos ocupa, convirtiéndola en una de las comedias más emblemáticas de todos los tiempos.

Los ingredientes con los que contó el director tocaban la excelencia. Un guion extraordinario, unos actores excepcionales: Jack Lemmon y Tony Curtis (interpretando a los dos músicos, Jerry y Joe) y una actriz que, si bien no estaba en lo mejor de su vida personal, brilla en la película como sólo las grandes estrellas pueden hacerlo: Marilyn Monroe (como Sugar Kane). Este compendio, dirigido por la maestría de Billy Wilder sólo podía invocar al éxito.

Un rodaje con sus más y sus menos.

Tony Curtis y Jack Lemmon en `Con faldas y a lo loco´. FOTO CEDIDA.

Lo intrincado de un rodaje siempre supone un reto, y cuanto mayor es la producción, mayor es el desafío. En este caso Wilder se encontraba con el desasosiego de una actriz protagonista que, bloqueada por sus circunstancias personales, no era capaz de llegar a su hora al set de rodaje ni de decir sus frases, por breves que fueran.

Ya forma parte de la leyenda de esta película, que hicieron falta 50 tomas para que Marilyn Monroe acertara a decir: “¿Dónde está el bourbon?”

De hecho, en declaraciones a los medios, Billy Wilder explicaba con ironía que conseguía sacarle las frases con técnica de dentista, aunque la admiración por el talento de Monroe no decayera ni un instante: “Creo que nació con algo que está más allá de la dirección de actores, por lo que no importa tanto lo que sufrimos durante aquellos días y semanas, el resultado final fue absolutamente brillante”.

Conseguir que en 1959 dos actores se vistieran de mujer, tampoco era cualquier cosa. En aquel año Jack Lemmon y Tony Curtis se encontraban en el comienzo de sus carreras y no se les escapaba que esa producción era una gran oportunidad, después del éxito de la película quedarían catapultados.

En cualquier caso, el travestismo que exigía el guion fue digerido de diferentes modos por cada uno. Mientras Lemmon abrazó con entusiasmo su transformación en Daphne, Tony Curtis tuvo cierto recelo por convertirse en Josephine. Forma parte también de la historia de este gran clásico, cómo Lemmon se paseaba por el set caracterizado como mujer e impostando la voz, encantado, y cómo Curtis sólo se relajó cuando, travestidos y tomando un café en los estudios cinematográficos, nadie les reconoció.

La sombra de la censura.

Dos escenas de Marilyn Monroe en `Con faldas y a lo loco´. Foto cedida.

El título original de la película “Some like it hot” (Algo caliente como esto) no pasaría desapercibido para el conservador Código Hays que regía en Hollywood en aquellos años y que prohibía películas “que pudieran rebajar el nivel moral de los espectadores”. Resulta prácticamente milagroso que llegaran a sortear este código censor con un contenido que incluía travestismo, sensualidad y estafa, sólo un guion genial podía conseguirlo. Como constataría Billy Wilder tras tantas vicisitudes: “Me pregunto a mí mismo cómo lo hice”.

En España la película fue directamente prohibida tantas veces como fue presentada a la Junta de censura. En 1960, titulada como “Una Eva y dos Adanes” –título que también se utilizaría en Latinoamérica-, fue calificada directamente como “pornográfica”.

Dos años más tarde la distribuidora española la volvió a presentar a la Junta, esta vez con el título “Con faldas y a lo loco” y con algunos cortes, eliminando incluso la, ahora inolvidable, frase final. La censura se impuso de nuevo, argumentando “El equívoco sexual, socialmente considerado, fomenta la corrupción”. Recurrida la sentencia censora y presentada tercamente por tercera vez, la Junta acabó dictaminando: “Hay películas que no tienen arreglo a menos que se conviertan en otras distintas”.

Fue en 1963 cuando se pudo estrenar en España, aunque calificada para mayores de 18 años. Hubo que esperar a 1983 para que finalmente fuera considerada para todos los públicos.

Se decía en Hollywood que una buena película debía comenzar con un terremoto y de ahí para arriba. `Con faldas y a lo loco´ ya había demostrado que no hacía falta efectos especiales extraordinarios para convertir una historia en inolvidable. Incluso que, aun conociendo el final, la película no resulte destripada. Porque lo interesante es perderse en los matices, el desmadre, dejarse embaucar por la banda sonora de Adolph Deutsch que acompaña de manera magistral el enredo de la trama. Así que lo de menos es saber el final, sin desmerecerlo claro, porque es la guinda de esta deliciosa comedia total.

Carmen Jiménez.

EFE REPORTAJES