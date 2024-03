El Teniente realiza exitosa migración a sistema digital de radiocomunicaciones

El fin de semana se cerró la primera parte del Campeonato de Fútbol Vecinal de Rancagua. En el estadio municipal Patricio Mekis se disputaron los encuentros que entregaron a los últimos clasificados para la segunda rueda.

En segunda serie, Sport Dintrans avanzó mediante los penales tras igualar 2-2 con Patria Joven. Además, Cruzeiro, se impuso con comodidad por 3-0 sobre Ferroviario, y Atlético Nelson Pereira goleó por 9-0 a Huracán San Luis.

En seniors, Sportivo Italiano clasificó tras ganar por 3-1 sobre La Palma, y Nelson Pereira logró un cómodo 7-1 sobre Unión Departamental.

Finalmente, en primera serie, Población 25 de Febrero le ganó por 5-3 a Juventud Lord Cochrane.

Cabe consignar que, el próximo sábado y domingo, se jugará la primera fecha de la segunda etapa con los siguientes partidos:

El sábado, Claudio Arrau vs Internacional FC (16 horas, segunda serie); O’Higgins Junior vs Villa Hermanos Vera (18 horas, seniors); Alianza RS vs Miguel Lagos (20 horas, primera serie). El domingo, Villa Eucaliptus vs Torres del Paine (16 horas, segunda serie); Población 5 de Octubre vs Granja Estadio (18 horas, seniors); Unión Los Húsares vs Cultural Los Guindos (20 horas, primera serie).