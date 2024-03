Menor de 17 años que robó y disparó a dueño de casa fue detenido

Marzo es una de las fechas más odiadas por los conductores ya que debemos cancelar el permiso de circulación según como lo indica la Ley de Tránsito a todos los vehículos particulares. Si bien el tiempo de pago se abre durante dos meses (1 de febrero al 31 de marzo), como buenos chilenos esperamos hasta última hora para cumplir con este deber.

Pese a ello ya no vemos las eternas filas de antes debido a que ahora es más factible y más cómodo realizar el trámite de pago vía Internet. Aunque no todas las municipalidades cuentan con este sistema, la gran mayoría sí, permitiendo que el usuario cumpla con el pago sin moverse de su hogar. Si no es muy amigo da la tecnología, la opción es recurrir a su municipio y realizar la renovación. En estas fechas los municipios amplían sus horarios de atención o incluso pueden abrir nuevos puntos de pago en la ciudad o comuna.

A modo de recordatorio, ¿cuáles son los documentos y trámites que debo tener al día para renovación de este permiso?. Recuerda que puedes escoger el municipio en donde quieres hacer este trámite de renovación. Si ya lo haces en el mismo de siempre, puedes hacerlo en el sitio web oficial municipal y cancelar el monto, siempre y cuando tengas tu revisión técnica y de gases al día, así como el SOAP(Póliza de Seguro Obligatorio Automotriz) adquirido digital y no tengas registro de multas impagas. Si quieres cambiar el municipio y este ofrece el trámite online, solo necesitarás subir una foto de los papeles de tu vehículo donde además te solicitarán el padrón.

Si vas a acudir a tu municipio de manera presencial debes presentar tu permiso anterior vigente, así como la de tu revisión técnica y gases aprobada, más el nuevo SOAP 2024. Si tu auto es nuevo, donde lo compraste generalmente hacen este trámite, pero si debes hacerlo tú debes mostrar la factura de compra con copia, la inscripción en el Servicio de Registro Civil e Identificación, el certificado de homologación, si corresponde, el SOAP.

Además, puedes pagar en dos cuotas el permiso, siendo el vencimiento de la segunda el 31 de agosto; o incluso acceder a los beneficios y promociones de tus tarjetas bancarias o de casas comerciales que entregan durante este mes y específicamente para este trámite.

¿POR QUÉ SUBE UN PERMISO DE CIRCULACIÓN DE UN AUTO USADO?

Sin esperarlo este año mi permiso de circulación subió más de un 10%. ¿Te ha pasado?. A muchos puede que esto le genere molestia en medio de una economía vulnerable. Pero esto tiene explicación técnica: la inflación y el perfil del vehículo. La Tasación que realiza el Servicio de Impuestos Internos (SII) a cada vehículo se mide en UTM(Unidad Tributaria Mensual) que va variando de acuerdo a la inflación. Asimismo, se toma en cuenta el historial de transacciones del modelo-incluyendo la primera venta-, lo que quiere decir que cuando se trata de modelos escasos y con alta demanda, estos registran una mayor tasación. Esto se potenció durante la pandemia, cuando los vehículos usados registraron un alza debido a la falta de stock de los modelos nuevos.