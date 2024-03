Muy buenas noticias para Coinco en materia de reciclaje

Este martes los abogados y abogadas postulantes al cargo de Fiscal Regional, en audiencia pública expusieron en la Corte de Apelaciones de Rancagua sus argumentos por lo que deberían ser parte de la terna final que nombre al nuevo Fiscal Regional de O’Higgins.

En la Sala de Alegatos de la Tercera Sala del tribunal de alzada y con una duración de 10 minutos, previo al sorteo del orden de las exposiciones, los postulantes entregaron su exposición ante el Pleno de Ministros de la Corte de Apelaciones. Cada postulante tomo un número al azar, lo que determinó el orden de su exposición. La misma se debía basar en entregar planes de trabajo y medios que proponen para cumplir con sus objetivos. Cabe destacar que además de los ministros de la Corte de Apelaciones estuvo presente el Fiscal Nacional, Ángel Valencia.

Se realizó un sorteo para determinar el orden de las exposiciones.

EXPOSICONES

Alejandro Eugenio Ivelic Mancilla, abogado asesor de la Fiscalía Nacional basó su exposición en políticas y estrategias para enfrentar el crimen organizado, mejorando las capacidades investigativas del Ministerio Público, políticas de gestión y una política comunicacional para promover valores institucionales con una sola voz coherente y alineada con las políticas de la Fiscalía Nacional.

José Morales Opazo, Fiscal jefe Santiago Norte: Basó su exposición en indicar que la Fiscalía de O’Higgins enfrenta graves situaciones delictuales, secuestros, robo de cables, por lo que quiere llevar una persecución penal efectiva. Adujo que se requiere el conocimiento de la institución y, un liderazgo activo, que pueda dirigir con decisión. Agregó que en O’Higgins se dan fenómenos delictuales que demanda el trabajo del Ministerio Público.

Gabriela Carvajal Bravo, Fiscal adjunto de la Fiscalía Local de Rancagua: Su propuesta se basó en sostener que es rol del Fiscal velar que los fiscales a su cargo ejerzan la acción penal conforme a derecho, cumpliendo las normativas y estructuras legales y reglamentarias, emanadas de la Fiscalía Nacional y, cada una de sus unidades, realizando auditorías periódicas. Se deberá cumplir los estándares en audiencias y recursos que se presenten, no permitiendo distorsión y juzgamientos.

Octavio Eduardo Rocco Martínez, Abogado asesor jefe Fiscalía Regional de O’Higgins: Su proyecto se basó en responder a exigencias de seguridad de la ciudadanía, con calidad en las investigaciones, mejorando la persecución penal y, la atención a usuarios. Agregó que en investigaciones complejas el fiscal tenga el apoyo de la unidad de asesoría jurídica, siendo necesaria que la especialización se fortalezca, colocando énfasis en el crimen organizado, donde se debe fortalecer el equipo ECO, con información de inteligencia y análisis de datos.

Cada una de las exposiciones fue escuchada atentamente por el Fiscal Nacional, Ángel Valencia.

Juan Guillermo Barrios, abogado asesor del Ministerio Público Fiscalía Santiago Occidente: Basó su exposición indicando que la región de O’Higgins presenta un déficit de la persecución penal en cuanto a sentencias condenatorias, con elevado porcentaje de no perseverar, que excede el porcentaje a nivel nacional. Crimen organizado y delitos medioambientales fue parte de lo expuesto con malos resultados en la tramitación de las causas.

Marcelo Patricio Duque, Fiscal Adjunto Fiscalía de Maipú: Su proyecto de trabajo se basó en la participación, excelencia transparencia y buen trato. Indicó que se debe crear una unidad regional de juicios orales, para contar con la información necesaria de forma previa y aportarla de forma oportuna a los tribunales, evitando reagendamiento de audiencias. Acercar a la población a la institución, para dar respuestas a las necesidades de la gente, coordinado canales formales e informales para recibir información crítica, por ejemplo relacionado con el crimen organizado.

Javier Von Bischoffshausen, Fiscal jefe de la Fiscalía de Rancagua: Sostuvo que se debe tener una política regional contra el crimen organizado, el que no se improvisa, trabajo que ha sido estudiado en otros países. Indicó que se requiere especialización, nombrando fiscales capacitados que estén de turno para hacerse cargo de este tipo de investigaciones. Este equipo debe investigar el crimen organizado como secuestros extorsivos y homicidios, trabajo que ya se ha hecho y ha tenido buenos resultados en la región. Además recalcó la flagrancia, debiendo tener una Fiscalía de flagrancia que permite dirigir de mejor forma la investigación en las primeras horas del delito.

Miguel Ángel Velásquez, Fiscal Adjunto en Lautaro: Adujo que para este trabajo se necesita empatía con las víctimas y testigos, se debe tener un Ministerio Público independiente, llegando a estos cargos como servidor. Agregó que la región presenta dos realidades delictuales, homicidios, con un aumento de un 15 por ciento, además que la región ha perdido más de 5 mil hectáreas producto de la acción del fuego, por lo que esto se atacará reforzando unidades.

Aquiles Enrique Cubillos: Director ejecutivo regional de la Fiscalía Regional de Aysén: En su propuesta de trabajo dio a conocer que la persecución penal no alcanza los estándares de excelencia en la región, con dificultades para sostener la acción en los casos judicializados, demoras en llegar a juicio y, cuando se llega, lo resultados no son buenos. Se refirió a cifras altas de no perseverar, así como llegar a un juicio ordinario en la región demora más de 900 días. Adujo que las cosas se pueden hacer mejor, con una persecución penal de mayor calidad, ya que en la zona existe el fenómeno del crimen organizado.

Lorena Morales Sarmiento, Fiscal adjunta Fiscalía de Graneros: Adujo ofrecer una mirada distinta y su trabajo se basaría en persecución penal oportuna y eficaz, incorporar una perspectiva de género, calidad de vida y un buen trato laboral. Coordinaciones con policías para las primeras diligencias, indicando que es muy importante la información que puedan entregar las policías desde el primer momento de un hecho. Creará una unidad de flagrancia para tener una jefatura que pueda dar respuestas a otras fiscalías locales y, a otras unidades, así como se registre a los imputados prolíficos.

Jaime Janzana Medina: Abogado, miembro suplente tribunal electoral Región Metropolitana: Sostuvo que existe un escenario nacional del que no escapa Rancagua, la que es una jurisdicción golpeada y dolida, enfatizado que al ser Defensor, está obligado a conocer el delito por dentro, indicando que Rancagua no puede seguir siendo el sino del desastre.