Chamo Burger y Yankees invictos en campeonato de softbol

Es impresionante la proliferación de chinches del arce (Boisea trivittata), insecto originario de América del Norte, que han invadido gran parte de los sitios de esparcimiento de algunas villas de la ciudad de Rancagua, lo que ha generado alarma a la población de la capital de la región de O´Higgins.

Esta invasión de gorgojos, -según expertos-, no es una plaga forestal o agrícola; ya que no causa daños de consideración a los árboles; además que, no representa un riesgo para las personas y animales, y se concentran mayormente en época de verano en los árboles de Arce, donde se alimenta de su semilla.

Sin embargo, los vecinos de la Villa Pullman Chile se muestran preocupados, ya que un árbol del tipo Arce (hembra), en la plaza de esta población, está invadido de este insecto, lo que temen que con la llegada del invierno puedan penetrar a sus casas, generando molestia que atente contra la tranquilidad de sus habitantes.

Estos escarabajos pueden llegar a presentarse en grandes cantidades e invadir durante el otoño a las viviendas más cercanas para refugiarse del frío y provocar molestias y momentos desagradables para los ocupantes, tanto de casas como departamentos. El árbol donde proliferan estos insectos lleva más de 36 años en la plaza de esta comunidad.

Preocupación en los vecinos

Paula Romero, vecina del sector dijo que notaron la presencia del chinche del Arce hace dos semanas, que han crecido exponencialmente, los cuales se alimentan de la semilla del árbol tipo Acer negundo y esto ha generado que los niños no pueden salir a jugar y los adultos tampoco pueden disfrutar de la plaza de manera tranquila.

“La población de chinches es tan grande, que cuando llegue el frío se introducen en los hogares, comienza el problema de manchas y la incomodidad dentro de las casas”, expresó Romero, al agregar que este es un problema que se está replicando en vario sectores de Rancagua.

Anuncios

Dijo que, el insecto ya está llegando a los jardines y patios de las casas, pero a medida que comienza el frío, esta plaga ingresa a los hogares, afectando principalmente a los alrededores de la plaza.

Según Paula Romero, en unas dos semanas este sector será fumigado por una empresa designada por la municipalidad, con un producto a base de algas y otros elementos que no son nocivos para las personas y mascotas.

Toda la población está de acuerdo de que este árbol sea sustituido por otro, ya que partiendo de la base de que “es una especie introducida y no una especie nativa”, por lo que hay que eliminar, en vista de que está ocasionando un problema a la población.

Por su parte, el señor José Flores dijo que los chinches se están expandiendo muy rápido y que en menos de dos semanas se han multiplicado y están afectando también a los autos de los vecinos.

Según Don José, la solución a este problema es de eliminar dicho árbol y colocar otro de especie nativa.

Comentó el residente afectado, que esta villa cuenta con unas 67 casas que fueron construidas hace 38 años, que cuenta con una plaza muy sana y unos vecinos muy preocupados por este sector, por lo que hizo un llamado a las autoridades municipales y regionales a que se preocupen un poco y se aboquen a ayudarlos a una solución.

“Si es necesario sacar el árbol lo sacamos y vemos nosotros que árbol podemos colocar que no sea dañino para nosotros”, expresó el angustiado vecino de Villa Pullman Chile.

Recomendaciones del SAG

Consultamos a las autoridades del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), quienes a través de una minuta explicaron sobre el manejo y recomendaciones cuando se esté ante la presencia del chinche del arce (Boisea Trivittata), siendo en primer lugar el sellado de grietas y aberturas por donde los insectos puedan ingresar a las viviendas, en especial en puertas, ventanas y ventilaciones.

Anuncios

Otra de las recomendaciones que hace el SAG, es la remoción y eliminación de los insectos mediante el uso de una aspiradora y luego depositarlos en una bolsa cerrada. Adicional a eso, es preferible plantar árboles nativos o reemplazar los arces infestados por otras especies o en su defecto, plantar árboles masculinos de arce (sin semilla).

Y, por último, retirar y eliminar las semillas de arce caídas en el suelo, de las cuales se pueden alimentar las ninfas del insecto.