HORÓSCOPO DEL JUEVES 21 DE MARZO.

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Estarás abierto a nuevas experiencias y conseguirás aumentar tu bagaje cultural gracias a la gente que conozcas en nuevos ambientes. Podrás rentabilizar estas experiencias con tus opciones profesionales, reconocerán tu mérito.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Buen día para jugar y arriesgar económicamente. Todos los negocios que te propongan van a tener un futuro prometedor y debes pensar poco en ellos para tomar la decisión al respecto. No te lamentes tanto de tus dolencias y opta por tratar de solucionarlas.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Dificultades en las relaciones laborales y puede que también con las amistades. Buen momento para dignificar tu profesión frente a algunos que la valoran menos que poco. Tendrás una sorpresa agradable en casa.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

No malgastes tu tiempo en cosas que sabes que no van a prosperar. Tampoco es buen momento para embarcarte en proyectos que no te garanticen cierta seguridad o estabilidad. Deja las aventuras y el riesgo para otra ocasión.

LEO (23 julio-22 agosto).

Celebraciones u homenajes te hará pasar momentos de alegría y camaradería entre amigos y compañeros. Además, llegan buenas noticias: pese a que el dinero sigue sin ser abundante, podrás pasar lo que queda de semana sin agobios.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

No tendrás problemas de salud en estos días, pero debes estar atento a lo que te pide al cuerpo. Tal vez un poco de relajo y vida sana te siente estupendamente de cara a nuevos retos.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Tu curiosidad puede desatar la suspicacia de las personas que tienes alrededor. Vas a incomodar a algunas de ellas con tus preguntas y te encontrarás en situaciones complicadas y tendrás que apañártelas para salir bien ellas.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

La sensación de que no haces las cosas bien y de que todos los que te rodean se dan cuenta de ello te obsesiona durante todo el día. La seguridad que sueles tener en ti mismo está empezando a tambalearse cuando de trabajo se trata. Es muy posible que te enfríes.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Tus proyectos pueden hacerse realidad a partir de hoy mismo si comienza a creer tú mismo en ellos, aplicando la perseverancia que no has utilizado hasta ahora. No te eches atrás una vez que hayas empezado las cosas; te favorece continuarlas.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Te estás dispersando, y eso será fatal para tus intereses a corto plazo. Sabes que, si quieres, puedes conseguir casi todo lo que te propongas. Más de disciplina y el cumplimiento de ciertas normas te permitirá normalizar un poco tu ritmo de vida.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Tu curiosidad te puede llevar a una situación límite en el trabajo y ponerte ante un dilema profesional. Actúa con prudencia ya que puedes perjudicar futuras mejoras en tu puesto. Las relaciones afectivas pasan por un buen momento, pero no debes descuidarlas. Utiliza más la imaginación.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Las cuestiones familiares demandarán hoy tu atención y posiblemente tengas que dar respuesta a una disyuntiva que no puede prolongarse mucho en el tiempo, posiblemente relacionada con las personas mayores.