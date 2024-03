Por medio de forado ingresan a robar a céntrica farmacia de San Fernando

En la comuna de Graneros desconocidos quemaron dos bateas para enseres voluminosos en desuso que la Municipalidad instaló en el Portal de Santa Julia.

A eso de las 05:30 de la madrugada del día miércoles, bomberos y Seguridad Pública de la Municipalidad de Graneros, acudieron al lugar para apagar las estructuras.

“Dejamos dos bateas para que los vecinos y vecinas dejen sus enseres voluminosos que ya no ocupan y delincuentes ocultos en la noche prendieron fuego a todo lo que había en el lugar creando un peligro tanto para las casas y el alumbrado público. Son delincuentes y los vamos a perseguir. No puede ser que personas hagan este tipo de cosas sin que no sufran las sanciones de la sociedad y de todos nosotros”, destacó el alcalde Claudio Segovia Cofré.

Se informó que las bateas seguirán instalándose por distintos puntos de la comuna, ya que son parte de la campaña de reciclaje y cuidado del medio ambiente.