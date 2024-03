Programa de celebración del Domingo de Ramos en la región.

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Se te presentan unos días estupendos para hacer algo nuevo. El fin de semana podrás establecer nuevos lazos afectivos con personas que conocerás. La garganta te hará pasar malos ratos; es tu punto débil y debes cuidarla más especialmente.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

A pesar del clima que estás viviendo con tu pareja, verás que no logras imponer tu voluntad con la facilidad que esperabas en un tema que os atañe a ambos. Y es que tendrás que escuchar con más atención sus argumentos, puede que tú estés en el error.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Se impone hoy la toma de decisiones, la semana avanza y no puedes demorarlo por más tiempo si no quieres que los planes para el fin de semana se te vayan a pique por completo. Es tu responsabilidad.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Tu estado mental y tu equilibrio se recuperan. Te reorganizas para afrontar tu vida futura sin problemas. Tu rendimiento laboral sufrirá una caída a causa de unos cambios que te han molestado. No dejes que te afecten los pequeños problemas cotidianos.

LEO (23 julio-22 agosto).

Un mal día en los asuntos del amor. Lo que parecía un amor idílico tiene también sus defectos y has encontrado uno de ellos. No te desilusiones tan pronto y deja que el río siga su curso. No dejes el ejercicio aunque te canses mucho.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Buen día para salir de compras y, si sabes seleccionar, para adquirir todo aquello que te hace falta por un precio razonable. Encontrarás auténticas gangas si tienes un poco de paciencia. Tu obsesión por la figura parece desaparecer con un poco de cariño por parte de tu pareja.

Anuncios

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Necesitarás comunicación con mucha gente para sentirte más vivo. Pasas por un momento en que la soledad no te convence y en el que tu seguridad brilla por su ausencia. Esperarás a que alguien te lance un piropo para confesar tu estado de ánimo.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Prudencia y determinación son palabras que deberías tener muy en cuenta ahora. Mantén la calma, no tomes decisiones drásticas, sobre todo en el trabajo, aunque tengas la impresión de que están presionándote más de lo deseable.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Es un día en el que vas a replantearte algún que otro problema que tienes pendiente. Tratarás de recoger todo lo que has ido dejando de lado en los últimos días y ponerlo en orden. Tienes espíritu festivo a pesar de ser lunes.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

No le des importancia a los pequeños problemas que pueden solucionarse. A nivel personal, te sentirás algo irascible; procura controlar tus impulsos. Deberías salir más y disfrutar del aire libre para despejarte de las obligaciones.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Posibilidad de un reconocimiento público por el trabajo y la dedicación que has demostrado en las tareas que has emprendido últimamente. En el ambiente familiar es probable que una noticia te entristezca, pero tendrá rápida solución.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Tu hogar se convierte en centro de reunión: es un momento excelente para invitar a alguien a tu casa, y disfrutar con él de tu afición por la buena comida. Comparte tu alegría con los demás, traerás bienestar a quien esté contigo.