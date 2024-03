HORÓSCOPO DEL SÁBADO 23 DE MARZO.

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Hoy es un día idóneo para que te propongas disfrutar de un rato de ocio con las personas que más te apetezcan. En medio de la jornada laboral deberás sacar un tiempo para atender a un miembro de tu familia que requiere tu atención.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Debes abandonar la tendencia de no tomar más responsabilidades de las que crees, ya que te estás subestimando completamente. No dejes pasar el barco de las oportunidades y lánzate a tomar las riendas de tu futuro profesional.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Si acabas de superar una ruptura, sería muy inadecuado que iniciaras otra antes de tiempo. Ten paciencia e intenta controlar tus emociones, ya que sería muy duro volver a caer en el mismo error. Concede más importancia a tus hábitos alimenticios.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Tu organismo está pidiendo a gritos que comiences ya a preocuparte por tu salud del día a día, con una alimentación equilibrada, ejercicio moderado y suficiente descanso. Los problemas cardiovasculares pueden acecharte.

LEO (23 julio-22 agosto).

El amor estará más cerca de tu cabeza que de tu corazón. Sabrás que amas a alguien y que necesitas tenerlo cerca, pero no sentirás nada al respecto. Es una contradicción que te impacienta y te inquieta por lo que conlleva. Precaución con los desplazamientos en coche.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Hay días para encuentros especiales y hoy puede ser uno de ellos. La sorpresa puede saltar en el trabajo, en la calle o en tu propia casa. Entras en una fase de tu vida con aureola positiva. Aprovéchala.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Cambio en las tendencias de tu voluntad, rechazo hacia lo colectivo y las reuniones sociales. Esa necesidad de estar con gente desaparece hoy para dejarte solo contigo mismo.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Gozarás de buena armonía con la familia y en tu vida sentimental. Se avecinan cambios en tu situación profesional que pueden provocar un adelanto en tus planes de futuro. Puede que mejore tu economía después de una inversión. Momento de ahorro.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Tratarás con personas ajenas completamente a tu vida temas personales. No sabrás cómo has llegado a intimar de tal manera con alguien a quien nunca has conocido fuera del trabajo. Quizás te encuentres sólo e incomprendido en casa,… preocúpate por averiguarlo.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Hay una leve mejoría en tu estado de salud con respecto a los días anteriores. La lectura combinada con la conversación puede terminar con ese nerviosismo y con la tensión que te hacen sufrir. Mal día para cualquier reunión, aunque sea de amigos.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Jornada bastante dura en términos laborales, pero muy gratificante a medio plazo, cuando verás materializado el fruto de todos tus esfuerzos. La perspectiva de poder realizar un viaje largo a medio plazo te llenará de esperanzas.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Mucho cuidado con los malentendidos, las interpretaciones fuera de contexto y las excesivas suspicacias; un error tuyo puede dañar una relación a la que das una importancia especial. Sé precavido, y no elabores juicios precipitados.