Nuncio Apostólico presidió Misa Crismal en la Catedral de Rancagua

Las sirenas de los cuarteles sonaron la madrugada de este sábado, pero no era una emergencia la que me movilizaba a los voluntarios. Era el llamado del cuartel celestial para Jose Villalobos, comandante del Cuerpo de Bomberos de Rancagua, quien durante esta madrugada falleció en el hospital Barros Luco en Santiago. El voluntario se encontraba internado en dicho centro de salud aquejado de una repentina enfermedad, la leucemia, fueron un par de semanas las que estuvo internado tiempo en la que sus pares, especialmente sus compañeros de bomba -de la quinta compañía Bomba New York- realizaron una serie de cadenas de oración y actividades solidarias para ir en apoyo de su familia.

Bombero de corazón, Jose ingresó a la institución -a su querida quinta compañía- como brigadier, siendo aún niño, con los 18 años cumplidos pasa a ser un voluntario más. Son incontables los incendios que combatió y las vidas que salvó -ya que también fue funcionario del SAMU- siendo ayudante, teniente, capitán de su compañía y hace más de 5 años comandante del Cuerpo de Bomberos de la capital regional y hace poco más de un año punto focal de la región de O´Higgins. Es decir encargado de coordinar el accionar de bomberos cuando la emergencia escala a los recursos provinciales, una especial labor tuvo en ese puesto en el combate de los incendios forestales y durante las inundaciones que afectaron especialmente a Coltauco durante el invierno.

Sus restos fueron recibidos y escoltados por una gran cantidad de carros bombas no solo de Rancagua, sino también de comunas vecinas, incluso de Paine. La caravana se escuchó por gran parte de la ciudad.

Los restos de este también director honorario del Cuerpo de Bomberos de Rancagua están siendo velados en su querido cuartel de la Quinta Compañía en Av Bombero Villalobos 550. Prontamente desde la institución se informará sobre sus funerales.

Desde la Delegación Presidencial Regional de O’Higgins y su Delegado Presidencial Regional, Fabio López Aguilera, enviamos nuestras sinceras condolencias ante el sensible fallecimiento del Voluntario Honorario de la Quinta Compañía de Bomberos, “Bomba New York”. pic.twitter.com/cyODNp5C4M — Delegación Presidencial Regional de O'Higgins (@DPROhiggins) March 23, 2024

La Municipalidad de Rancagua, el alcalde Juan Ramón Godoy y el Concejo Municipal, envían sus más sinceras condolencias a familiares, amigos y cercanos del Comandante del Cuerpo de Bomberos de Rancagua, José Miguel Villalobos Aravena (Q.E.P.D). pic.twitter.com/4zD6NGxxiK — Rancagua (@munirancagua) March 23, 2024