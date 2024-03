Incautan a joven colombiana medio kilo de cocaína

Las sirenas de los cuarteles sonaron la madrugada de este sábado, pero no era una emergencia la que me movilizaba a los voluntarios. Era el llamado del cuartel celestial para Jose Villalobos, comandante del Cuerpo de Bomberos de Rancagua, quien durante la madrugada falleció en el hospital Barros Luco en Santiago. El voluntario se encontraba internado en dicho centro de salud aquejado de una repentina enfermedad, la leucemia, fueron un par de semanas las que estuvo internado tiempo en la que sus pares, especialmente sus compañeros de bomba -de la quinta compañía Bomba New York- realizaron una serie de cadenas de oración y actividades solidarias para ir en apoyo de su familia.

Bombero de corazón, Jose ingresó a la institución -a su querida quinta compañía- como brigadier, en 1996 siendo aún niño con solo 13 años, ya con los 18 años cumplidos pasa a ser un voluntario más. Son incontables los incendios que combatió y las vidas que salvó, estudio Tecnico en Enfermería de Nivel Superior, ya titulado trabajó en el SAMU en Peumo y en Rancagua, en El Teniente y también como rescatista en la ambulancia que resguardaba a los asistentes al estadio El Teniente en los partidos del Capo de Provincia. Hace un par de años, junto a su familia, había formado una pyme de transporte de pasajeros. Casado con Lorena González, deja además dos hijos, quienes también forman parte de la brigada juvenil de la quinta compañía.

Como bombero sirvió en varios cargos, ayudante, teniente, capitán de su compañía y hace más de 5 años comandante del Cuerpo de Bomberos de la capital regional y hace poco más de un año punto focal de la región de O´Higgins. Es decir, encargado de coordinar el accionar de bomberos cuando la emergencia escala a los recursos provinciales, una especial labor tuvo en ese puesto en el combate de los incendios forestales y durante las inundaciones que afectaron especialmente a Coltauco durante el invierno. Recordemos que en la jerarquía bomberil el comandante es el encargado operativo de los voluntarios, es quien tiene a su cargo el servicio. El superintendente es la cabeza máxima de cada cuerpo pero es quien se preocupa de los aspectos administrativos de la institución.

Tras conocerse la noticia, una delegación de bomberos viajó a la capital a traerlo a su querida Rancagua, fue una impresionante caravana de carros quienes escoltaron el cuerpo a su ingreso a Rancagua, ya que en el camino se fueron sumando unidades de otras comunas y de las demás compañías de la capital regional. Posteriormente sus restos fueron llevados hasta la quinta compañía, ubicada en av Bombero Villalobos -un afortunado alcance de apellidos- donde este nuevo bombero Villalobos fue despedido por una gran cantidad de vecinos, amigos y bomberos.

Delegaciones de varios cuerpos de la región y por supuesto de las 8 compañías rancagüinas por largas horas se turnaron para rendirle honores montando guardia de honor a un costado del féretro. Al cierre de la presente edición se desarrollaba su funeral en su compañía, para posteriormente dirigirse en lo que seguramente fue una gran procesión hasta el parque Jardín Las Flores, escoltado por cientos de bomberos de todo el país. Detalles de esta despedida les traeremos en la edición de este martes y en nuestro canal de YouTube.}