EDITORIAL: El comandante Villalobos.

No es fácil escribir esta columna. Lo fácil sería relatar la larga trayectoria del comandante bombero Villalobos, resaltar sus jóvenes 40 años, indicar los honores con los que es despedido y, por supuesto, lamentar su partida. No es fácil informar sobre la muerte de alguien a quien se conocía y quería. No será fácil no verlo dirigiendo los incendios.

Múltiples fueron sus logros como bombero y como persona y los méritos con los que hoy es reconocido. No sé si se pueden calcular las vidas que salvó. Primero como bombero y rescatista, o como técnico en enfermería de nivel superior, donde a bordo de una ambulancia del SAMU desarrolló gran parte de su vida profesional. O cuánto se le extrañará en la que era su segunda -o a veces primera- casa, su querida quinta compañía del Cuerpo de Bomberos de Rancagua. Tampoco será fácil ir al estadio y no verlo, además por varios años era uno de los tripulantes de la ambulancia que presta esta para socorrer a jugadores o al publico durante los partidos de O´Higgins en El Teniente.

No es fácil escribir estas líneas, cerrando la edición que hoy usted lee, preparándonos al mismo tiempo para ir a su funeral. Es que nadie esperaba esta situación, estar despidiendo no al bombero, o al comandante, sino al «Negro», al «Cucho», al «Villa», que a sus 40 años producto de una maldita leucemia nos dejó.

No queda sino, volviendo al papel de cronista, transmitir a través de estas líneas los sinceros agradecimientos de todos aquellos a quienes sirvió, no solo en Rancagua, sino en toda la región. Ya que como punto focal, era quien estaba encargado de coordinar el accionar de bomberos en las grandes emergencias, como los incendios forestales y las inundaciones. Pero más que nada, dejar constancia en estas páginas de la historia de este otro bombero Villalobos, quien no murió en un accidente de tránsito cuando el carro se dirigía a una emergencia, y por él, la avenida donde se sitúa la quinta compañía lleva su nombre, sino por este bombero Villalobos contemporáneo, un héroe local que no debe ser olvidado. Por lo menos quienes lo conocimos, no lo haremos. Seguramente no habrá una nueva calle con el mismo nombre, pero más de algún lugar podría ser nombrado como Comandante Villalobos. Tal vez, solo como una idea, se podría renombrar la avenida Bombero Villalobos de Miguel Ramírez al norte como Comandante Bombero Villalobos, para que así ambos voluntarios que en siglos distintos dieron su vida por el servicio, y que comparten los mismos ideales en el cuartel celestial, puedan compartir el recuerdo, tal como comparten el apellido. Es solo una idea.

Luis Fernando González V.

Sub Director