Agricultores de Doñihue hacen positivo balance de estanques de agua entregados por Codelco

Esfuerzo, ganas de crecer y el espíritu de superación fueron algunos de los elementos que llevaron a Harold Madrid a ser el conductor del camión y encargado de residuos valorizables de la empresa Ambipar, para Codelco División El Teniente.

Y es que hace seis años, cuando vivía en su natal Venezuela, nunca pensó que desarrollaría tareas como las que hoy realiza. “Allá tenía un negocio, una agencia de envío de paquetes y documentos”, recuerda. Hoy, no solo recorre los puntos para recoger plásticos y cartones, sino que también se ha encargado de incentivar y reforzar la cultura de la segregación de los residuos.

¿De qué se trata tu trabajo?

Día a día visito varios puntos donde hacemos el reciclaje de cartón y botellas plásticas, para hacer el retiro. Llevo cinco meses en Ambipar y cuando empecé, eran 18 puntos. El plan era llegar a 30, pero me gustó la idea y conocía algunos lugares donde yo sabía que había muchos cartones y botellas que no se recogían, así que fui hablando con las personas de esas áreas y después de llegar a los 30 puntos, pasamos a 40 y así hasta llegar a los 82 que son ahora. Tengo contacto con casi todas las áreas donde están instalados los puntos, entonces a veces me escriben o me llaman.

Cuando están llenos los maxisacos, los retiro y pongo uno nuevo, saco fotos para el registro y subo las cosas al camión. Lo mismo con los cartones, los tomo y voy ordenando en el camión. Eso en los 82 puntos, que están distribuidos desde Sewell hasta las oficinas en Millán, en Rancagua, entonces tengo que organizar muy bien los tiempos y las rutas. Todo lo que recolecto, se deja en el Centro de Manejo de Residuos Industriales (CMRIS), lo descargo y luego un compañero los toma y sigue el proceso.

Antes de este trabajo, estuve cerca de ocho meses en una empresa contratista, en la que empecé como peoneta. Después postulé a otra empresa, porque me gusta surgir y avanzar, y allí iba a ciertos puntos a buscar los contenedores con chatarra metálica, madera y otros. Así empecé este camino en el reciclaje y residuos valorizables.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

Interactuar con las personas y que poco a poco se vayan involucrando con hacer una buena segregación. Porque ha sido un trabajo que ha requerido esfuerzos, hablar con las personas, contarles sobre la segregación y me encanta que se han sumado bastante para aportar no solo a la División, sino que al planeta.

Algunas veces lo comento con mi señora, le digo hoy pudimos salvar que cortaran seis árboles, por ejemplo. Entonces lo que se suma día a día, es bastante y me gusta eso, ir por la División conversando con las personas y contarles estas cosas.

¿Qué habías escuchado de la División?

Sabía que se trabajaba por turnos solamente. Si bien no era un afán llegar a El Teniente, ahora que estoy acá no me quiero ir, porque me encanta lo que hago. Estoy muy contento y mi familia también.

¿Qué significa para ti estar en una empresa que trabaja con Codelco, que entrega sus excedentes a todos los chilenos y chilenas?

Me encanta trabajar aquí, porque además de aportar al país, con mi trabajo estoy aportando al medioambiente, entonces es algo para los chilenos y también para el mundo. Y yo también me siento parte de este país, estoy muy orgulloso de la oportunidad que me dieron y quiero seguir mejorando y aportando para todos y todas.