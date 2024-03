Día Mundial del Cáncer Cervicouterino: ¿Cómo lo prevenimos?

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Jornada marcada por la serenidad y la estabilidad que necesitabas para tomar decisiones importantes en tu vida familiar. Quizá sea un buen momento para iniciar una relación mediante un compromiso, o bien puedes pensar en aumentar la familia.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Las actividades en grupo favorecerán tu tendencia a la soledad y la facilidad de palabra que a veces siente que pierdes. Tendrás conversación para parar un tren y, si siquiera tu pareja, te reconocerá. La nostalgia y la tristeza de estos días desaparecerán sin más.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Hoy puede ser el día ideal para emprender nuevos proyectos laborales que has estado aplazando y que encontrarían en este momento el suficiente eco para tener mínimas garantías de éxito. Quizá sea también el momento de cambiar tu aspecto físico.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Un acontecimiento súbito y fuera de lo normal te servirá para valorar mucho más todo lo que tienes. Se reforzarán todavía más, si cabe, tus lazos con tu familia, con tus amigos, y, en general, con la gente a la que de verdad aprecias.

LEO (23 julio-22 agosto).

Tu situación económica va a verse mejorada sustancialmente, aunque quizá esta mejora no se haga efectiva inmediatamente. Una buena noticia en este sentido y una mala en el terreno de la familia van a completar el día.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Todo lo relacionado con la salud va empezar a funcionar con mucha más regularidad. Relájate ya en ese sentido y céntrate en cosas de mayor importancia. Recibirás buenas noticias que esperabas y por fin, respirarás tranquilo.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Un orgullo más propio de los Leo aparece hoy en ti de una forma desmesurada de tal manera que puede perjudicarte en el trabajo. No serás capaz de hacerte entender y sentirás que todo el que está enfrente de ti tiene intención de humillarte.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

La lucha que mantenías con tu pareja hasta hoy mismo tiende a desaparecer como por encanto. Comprobarás que el buen humor, el acercamiento mutuo y el diálogo obran milagros y las afrentas recientes parecen ahora tonterías.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Las cosas cambian sin tener un motivo de peso. Hoy lo experimentarás porque es muy probable que conozcas a alguien que te haga pensar en cómo han evolucionado los sentimientos hacia tu pareja. Sostendrás un argumento hasta el final en una discusión y ganarás con él.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Lo último que necesitas en estos momentos es entregarte a los excesos. Mantén una dieta equilibrada, trata de no anquilosarte en el sofá… necesitas llevar una vida más sana, implicarte en actividades saludables. De lo contrario, tu cuerpo y tu mente se resentirán.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Ante los demás, apareces hoy como una persona distraída y en las nubes, pero en realidad, estás mucho más atento de lo que parece y no pierdes detalle de todo lo que sucede a tu alrededor. Las cuestiones del amor serán intensas.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Debes confiar más en ti, en tus propios instintos; has reconocido que no puedes cambiar a los demás y que solamente puedes llegar a conocerte a ti mismo. Tienes mucho que ofrecer. Vivirás una vida plena y serena, como tú has elegido.