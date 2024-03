HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 27 DE MARZO.

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

No dejes que los problemas profesionales te distancien de tu pareja, no te conviene en este particular momento de tu vida. Encontrarás la serenidad que necesitas abriéndote a los demás, y depositando tu confianza en los más cercanos a ti.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Te sentirás distanciado emocionalmente de la persona amada. Atraviesas una etapa anímica algo deprimente que tendrás que superar. La familia y tus seres queridos estarán a tu lado para levantarte la moral siempre que lo necesites. Ánimo.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Se impone la tranquilidad si no quieres arrastrar problemas con la pareja, familia o amigos; controla tus impulsos, te conviene contar hasta diez antes de responder mal a una persona que no tiene ninguna culpa de tus contratiempos.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

La tranquilidad no se instalará en tu vida hasta que no solventes las decisiones que debías haber tomado hace tiempo. Debes enfrentarte a tus problemas y no escuchar a personas de tu entorno que no siempre aciertan con sus pronósticos.

LEO (23 julio-22 agosto).

Necesitarás mucha atención de tu gente para salir del cascarón en el que has amanecido hoy. No entiendes muy bien el porqué de estos cambios de humor tan repentinos, pero si te paras un momento a pensar en tus últimas horas lo verás claro y tomarás medidas.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

En el trabajo no encontrarás la estabilidad que estabas buscando; la relación con jefes y superiores es buena, pero no obtendrás todos los resultados que esperas. Espera unos días antes de tomar una decisión en la que implicarás a los miembros de tu familia.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Debes tener cuidado con las gangas y con las grandes oportunidades económicas. Incluso con los sentimientos, los chantajes afectivos son más peligrosos y hoy no debes nada a nadie, tenlo muy claro.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Continuarás con tus horarios de sueño habituales, pero las circunstancias en tu hogar van a cambiar y puede que no te encuentres igual de cómodo. Tendrás que adaptarte a la nueva situación.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Puede que le lleves algún revés profesional, del que tenías indicios, pero que no esperabas tan cercano o evidente. En realidad será una prueba y una oportunidad para buscar mejores oportunidades en otras empresas u otros tipos de negocios. Mercurio te guía ahora.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Tal vez tu casa se haya quedado pequeña para tus necesidades; es el momento de pensar en reformas y, si no tienes mucho presupuesto, agudizar el ingenio para abaratar los costes. Los amigos estarán ahí para echar una mano.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Tu interés por tantas cosas y personas probablemente moleste a tu pareja o a los amigos de siempre, que se verán relegados durante unos días. Es posible además que te encuentres con alguien querido con quien además desahogarte de tus cosas más íntimas.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo). Los retos que tienes por delante no están hechos para afrontarlos tú solo. Necesitas la ayuda de la gente que tienes alrededor, y no dudes que la vas a encontrar, aunque en ocasiones te haya parecido lo contrario