Inauguran año escolar 2024 en Coinco

El ministro encargado de Asuntos de Familia de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Pedro Caro Romero, participó en la primera reunión del año de la Subcomisión para la Implementación de la Ley 21.057 de entrevista videograbada de niños, niñas y adolescentes (NNA).

Esta instancia tiene como objetivo promover espacios de coordinación, capacitación y sensibilización de esta normativa en la jurisdicción. En la reunión participaron, además, el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Marchant Cabrera y representantes del Ministerio Público, la Defensoría de la Niñez, Carabineros y la Policía de Investigaciones, entre otros.

El ministro Pedro Caro explicó que los integrantes de la subcomisión concordaron en la necesidad de planificar una jornada de capacitación sobre la Ley de Entrevista Videograbada a los organismos colaboradores que trabajan con los juzgados de familia en materia de protección de derechos de NNA.

«Se consensuó la necesidad de que no solo los actores del sistema penal se capaciten en esta ley, sino que también las otras instituciones que tienen competencia en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Cuando un NNA es víctima de un delito no solo se debe evitar que su paso por el proceso penal sea menos traumático y revictimizante, sino también que la intervención ordenada por los juzgados de familia en las causas de medida de protección, no implique que los niños deban reiterar su relato de los hechos ante los profesionales a cargo de los programas de reparación de maltrato».

Agregó el ministro que se debe garantizar que los NNA sean interrogados sobre los hechos solamente en las únicas dos ocasiones que permite la ley: una entrevista en la investigación y, la declaración en la audiencia de juicio, cuestión que debe ser cumplida no sólo por los actores del sistema penal, sino también por los organismos del sistema de protección de derechos.