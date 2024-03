En vísperas de Semana Santa fiscalizan el Terminal O´Higgins.

Con el fin de garantizar la seguridad de los pasajeros durante este fin de semana largo, las autoridades regionales desplegaron un operativo de fiscalización a las unidades de transporte y personas, que entran y salen desde el Terminal de Buses O´Higgins de Rancagua, como una de las medidas preventivas durante los días festivos de la Semana Santa.

Esta jornada de inspección que se inició la mañana de este miércoles desde el terminal de la capital regional, contó con la participación de la Delegación Presidencial, Seremía de Transporte, Carabineros de Chile, SERNAC, SENDA, Dirección del Trabajo, Departamento de Fiscalización de la región de O´Higgins y concesionaria de la Ruta 5 Sur.

Una gran movilización de unidades de transporte y pasajeros se observó la mañana de este miércoles en el terminal de autobuses, a pesar de que el retorno y llegada de viajeros no se ha iniciado con mayor volumen, ya que se espera que las cifras aumenten a partir de este jueves santo.

Fiscalizaciones “reforzadas”

El delegado presidencial, Fabio López aclaró que estas fiscalizaciones se realizan durante todo el año, pero que en esta oportunidad son “reforzadas” por motivo de la Semana Santa.

Insistió que en estas fiscalizaciones “reforzadas” se están revisando las condiciones técnicas de los vehículos, por parte del Ministerio del Transporte. A través de Carabineros y SENDA, examinando a los conductores que no estén conduciendo bajo los efectos de las drogas y alcohol; y de la Dirección del Trabajo, de que los conductores estén laborando con su respectivo descanso, para así garantizar que las personas que utilicen el transporte provincial lo hagan de manera segura.

“No queremos lamentar pérdidas, no queremos tener accidentes y por lo mismo, hacemos el llamado a las personas que lo van a hacer en vehículos particulares, siempre lo hagan conduciendo a la defensiva”, expresó López.

120 infracciones en el primer día

La Seremi de Transporte, Flavia González, recalcó que lo fundamental, es reducir los accidentes viales, y que la presencia de personal de todas las instituciones trabajando en conjunto, ponen en alerta al conductor y a los pasajeros.

Mencionó González que, este martes se hicieron fiscalizaciones en las rutas de la región y las plazas de pesajes de norte a sur, donde se registraron 120 infracciones, con citaciones al juez de policía local, donde siete de ellos, resultaron ser pasajeros, que no hicieron uso del cinturón de seguridad.

Asimismo, informó que, durante la fiscalización, algunos conductores no tenían condiciones técnicas de sus vehículos, papeles que no están al día, y es por eso la importancia de tener toda la documentación al día, para no cometer errores en la conducción.

Pruebas de alcotest y narcotest

El coronel de Carabineros, Nibaldo Sánchez, Prefecto de la prefectura de Cachapoal, informó que este cuerpo policial también realiza fiscalizaciones preventivas en todos los terminales de la región, haciendo controles preventivos, así como también pruebas de alcotest y narcotest, para dar tranquilidad a las personas que estarán circulando por las rutas de la región de O´Higgins.

En ese sentido, el director regional del SENDA, Carlos Leiton, que su institución tiene la misión de prevenir el consumo de sustancias (alcohol y drogas) y en ese contexto, disponen de una ambulancia, que en conjunto con Carabineros toman las pruebas y verifican la ruta sanguínea, para su análisis posterior.

“Nosotros en general estamos durante todo el año haciendo estos controles preventivos en conjunto con Carabineros”, señaló Leiton.

Exigencia del consumidor

Ignacio Tello Cardones, director regional del SERNAC (Servicio Nacional del Consumidor), expresó que la Ley del Consumidor, exige que el servicio de transporte interurbano se desarrolle de la manera más profesional posible, con estándar de profesionalidad alto, lo que significa, que existan condiciones de seguridad para las personas que abordan un autobús en rutas interurbanas, lo que se traduce, que los usuarios exijan respeto de la velocidad y el uso de cinturón de seguridad.

Otro de los derechos que menciona Tello que asiste a los usuarios, es el respeto a cumplir con la oferta que ofrece la empresa de transporte (horarios y servicios).

Durante los días de Semana Santa, las personas podrán contar con los servicios y asesorías por parte de la Dirección del Trabajo, Departamento de Fiscalización y de la Concesionaria de la Ruta 5 Sur, que estarán desplegados en todas las rutas de la región de O´Higgins.