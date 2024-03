HORÓSCOPO DEL VIERNES 29 DE MARZO.

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Tu ritmo de trabajo puede empezar a decaer hoy, tienes que poner remedio a tu descanso, ya sea con más horas de sueño y con mejores condiciones para el mismo. Deberás mostrarte especialmente cuidadoso y meticuloso para no fallar en temas relevantes.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

El aburrimiento será hoy la tónica general; en el trabajo, en los estudios o con tus amigos el gris rodeará tu vida, pero no te alarmes seguro que solo se trata de tu propio cansancio. El fin de semana te lo tomarás con más calma.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Deja un lado tu cabezonería, y, aunque sólo sea por una vez, cede. Acudir a la ayuda de esa persona con la que hace tiempo tuviste serios problemas te servirá para matar dos pájaros de un tiro: resolverás el entuerto en el que te hallas, y recuperarás una vieja amistad.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Tenderás a ser autosuficiente, muy seguro de tus cosas, no te dejarás aconsejar por nadie y decidir tú mismo sobre las cosa que más te interesan, pero procura no enfrentarte a un compañero determinado del trabajo, tienes las de perder.

LEO (23 julio-22 agosto).

Tienes fondos suficientes para salir airoso de tus deudas económicas; relájate en ese sentido y piensa en cómo quieres disfrutar tu tiempo libre. Si tienes pareja, no hay más consejos que darte; pero si aun no la tienes, será el momento idóneo para encontrar el amor.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

El día te exigirá resolución. Eres demasiado diplomático y prefieres no decir lo que realmente piensas con tal de no discutir, pero hoy deberás dejar las cosas claras a quienes creen que no eres capaz de imponerte, a pesar de que lleves razón.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Abre los ojos al potencial de los que están a tu alrededor; reflexiona un poco, y no caigas en actitudes autosuficiencia: te puede salir el tiro por la culata; confiar en los demás es la mejor forma de llevar a buen término las empresas en las que te embarcas.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Realizarás tus actividades habituales con mucha más alegría y con el sentimiento de ser una persona afortunada. Tienes muchos problemas encima, pero eres capaz de ver lo positivo de cada uno de ellos y de sacarle provecho. Decidirás sonreír a todo el que quiera mirarte.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Recibirás una inyección de dinero que no esperabas, y que puede que en los próximos días te llegue más, todo depende de la decisión que tomes en cuanto a una inversión. Pasarás la noche en vela pensando en qué será lo mejor.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Razones laborales pueden hacer que te separes de tus seres queridos por unos días, aunque muchos puedan pensar que actúas por egoísmo, tus más íntimos saben que no es así, así es que deléitate de antemano con la felicidad de reencuentro.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Tendrás que tomar partido en una discusión. Es muy probable que también tengas que implicarte en una decisión sobre algo relacionado con la familia y que tiene que ver con dinero o algún tipo de inversión que da problemas.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Vas a disponer de tiempo para organizarte este fin de semana con familiares y amigos. Gozarás también de tus talentos artísticos que compartirás con todos. Buen momento para iniciar cambios en el domicilio o incluso personales.