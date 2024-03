En Rancagua allanan After clandestino y detienen a ocho personas

Los dardos apuntaron al lugar equivocado. Todas las voces de O’Higgins tras la caída frente a Deportes Iquique señalaron el juez del partido, Héctor Jona, como responsable de la mala noche, pero, pese a que mostró tarjetas amarillas rápidamente y expulsó a un rancagüino merecidamente por dos patadones fuera de contexto, el conjunto celeste fue superado en todas las líneas por el actual puntero del torneo nacional.

El 0-3 final fue fiel reflejo de que el fútbol que pregona el entrenador Juan Manuel Azconzábal no pudo ante el consistente ataque del rival. El sistema 4-2-3-1 que acostumbra a utilizar el DT, no le permite al equipo desplegarse en ofensiva, ya que, plagado de volantes, el único atacante nominal que actuó contra los nortinos, Octavio Bianchi, careció de asistencias naufragando en un esquema que hace agua.

En el lance anterior, donde el mezquino juego lo privó de sumar unidades contra la U, ya había dudas respecto a la forma de encarar los partidos, muy contrario al plantel que se confeccionó.

Y, esta vez, la fórmula se repitió con calco, con la diferencia que Iquique era mucho más que la U y así lo demostró en el campo de juego.

LA DEFINICIÓN

Mientras en el arco rival el portero Daniel Castillo trabajó poco y nada, a O’Higgins le llagaban por ambos flancos. La velocidad de Edson Puch por la derecha, sumado a la viveza de Steffan Pino por el centro del área, fueron fundamentales para en varias ocasiones quedar mano a mano con los defensores locales.

A tal punto, que en los 14’, Puch fue bajado en la zona roja por una barrida de Leonel Mosevich y el árbitro Héctor Jona sancionó el penal que, un minuto más tarde, Enzo Hoyos cambió por gol.

Para peor, al mal juego se sumó la irresponsable expulsión de Martín Maturana, pues ya había sufrido la tarjeta amarilla en los 2’, y esta vez la segunda cartulina perfectamente pudo ser roja directa.

Con 10 elementos, la tarea se puso muy cuesta arriba para el Capo, mientras que, para los Dragones Celestes, nada varió. Siguieron en lo suyo, sabiéndose más y eso lo ratificaron con el paso de los minutos.

NI CON LOS CAMBIOS

En el segundo lapso, Azconzábal intentó hacer algo para cambiar el rumbo del encuentro. Sacó a Bianchi y Camilo Moya -que estaba amonestado- e incluyó el siempre atento Arnaldo Castillo y al joven Esteban Calderón. La idea era darle otro aire el conjunto con dos atacantes, pero sin mover el esquema inicial.

En los primeros instantes del complemento, ambos lograron aproximarse al área rival, ayudados principalmente por Rabello y Sarrafiore, pero Iquique tenía guardada la daga para ir sentenciando el juego ya con un par de modificaciones firmadas, agregándole velocidad al ataque con el ex celeste César González y la experiencia del lateral izquierdo Hans Salinas.

En los 50’, tras una buena jugada combinada desde derecha a izquierda, la pelota cayó hacia el centro de la zaga donde Pino quedó libre y con espacios, batiendo a Peranic para establecer un 0-2 ya irremontable.

Luego, en los 68’, el espigado delantero decretó el 0-3 y puso su doblete para decretar una nueva caída en casa, y la tercera en línea.

Con los tres puntos bajo el brazo, la visita movió algunas piezas para asegurar una faena tranquila, lo mismo O’Higgins que, ya sin Azconzábal -fue expulsado por reclamos-, vio como Yerko Leiva, Brian Torrealba y Carlos Auzqui, se las arreglaron para generar más de algún susto a la zaga nortina.

Derrota dura, que comienza a quitarle crédito al trabajo del cuerpo técnico y que no tiene para nada conformes a los hinchas que, nuevamente, comienzan a ver problemas que se generaron en temporadas anteriores, como no poder ganar en Rancagua, sumado a un fútbol que no convence.

El próximo domingo, en el estadio Nicolás Chahuán Nazar, el Capo visitará a Unión La Calera, donde sí o sí debe sumar unidades.

Ficha del partido

O’Higgins (0): Nicolás Peranic, Moisés González, Leonel Mosevich, Juan Díaz, Antonio Díaz, Juan Fuentes (75’, Brian Torrealba), Camilo Moya (46’, Esteban Calderón), Martín Maturana, Martín Sarrafiore (75’, Yerko Leiva), Bryan Rabello (78’, Carlos Auzqui), Octavio Bianchi (46’, Arnaldo Castillo). DT: Juan Manuel Azconzábal.

Deportes Iquique (3): Daniel Castillo, Alonso López (46’, Hans Salinas), Miguel Sanhueza, Luis Casanova, Diego Orellana, Agustín Nadruz, Diego Fernández (80’, Álvaro Ramos), Enzo Hoyos (80’, Matías Blázquez), Rubén Farfán (46’, César González), Edson Puch, Steffan Pino. DT: Miguel Ramírez.

Árbitros: Héctor Jona, Carlos Poblete, Felipe Jara, Manuel Vergara.

VAR: Piero Maza, Alejandro Molina.

Amonestados: J. Díaz, Fuentes, Moya, Maturana, Auzqui, Azconzabal DT (OHI); Castillo, Sanhueza, Casanova, Hoyos (IQQ).

Expulsados: 18’, Martín Maturana (OHI); 53’, Juan Manuel Azconzábal (OHI).

Goles: 0-1, 15’, Hoyo (P); 0-2, 50’, Pino; 0-3, 68’, Pino.

Estadio: El Teniente, Rancagua.

Público: 6.904 espectadores.