HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 3 DE ABRIL

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril).

Procura evitar la arrogancia, el desdén y el desprecio con gente a que la que tienes que tratar todos los días; son actitudes que te perjudican mucho en la convivencia diaria en el trabajo y en las relaciones en pareja, y si eres un poco inteligente adoptarás otras estrategias.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Puede que caigas en la tentación de convertirlo todo en diversión, incluido tu trabajo. Eso puede desencadenar que tus compañeros te acusen de falta de interés y de desorganización. Tendrás que encontrar el punto medio parea no resultar afectado.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Periodo emocionante en el que muchas cosas que tu entorno pueden cambiar y en el que tan sólo tú puedes decidir si quieres cambiar con ellas o no. Tendrás dificultades económicas para terminar la semana y es posible que tengas que pedirle dinero a alguien de tu familia.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Trata de dominar tu carácter, que a veces salta por cualquier cosa y es posible que no siempre tengas razón. De tu entorno de amigos puede surgir una llama de amor o de interés. Aprovecha la ocasión.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Alguien mayor que tú, o por lo menos con más experiencia en el campo en el que tú trabajas, va a permitirse el lujo de darte una serie de consejos que van a servirte de poco.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Por tu afán de perfección, tiendes a complicarte la vida. Cuando las cosas ya están hechas tiendes a querer hacerlas de nuevo para conseguir un resultado mejor. Sin embargo, estás más pendiente de eso que de ir eliminando problemas.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Tus proyectos más utópicos pueden hacerse realidad en esta nueva etapa de tu vida gracias a la intervención de las personas adecuadas. Solo necesitas aproximarte a ellas con inteligencia y saber vender tu producto.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Sentirás la necesidad de ser productivo, de alcanzar una estabilidad que nunca has anhelado. La seguridad será una de las características que buscarás en cada una de las oportunidades que se te planteen en el día de hoy.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Evita la energía negativa y la agresividad con la que te has levantado esta mañana. Ha sido un fin de semana bastante favorable y no debes echarlo todo por la borda hoy. Tendrás emociones fuertes y un estado de ánimo variable en función de la persona que tienes enfrente.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Podrás contar con tu pareja para todo lo que necesites, pese a las malas vibraciones que creías haber notado, la encontrarás bastante comprensiva si sabes comunicarte con ella de forma sincera y directa.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

La recomendación de una persona va a ser muy importante para que te valoren profesionalmente, sigue demostrando tu tesón y esfuerzo y así conseguirás lo que te has propuesto. No olvides tener un detalle con la persona amada.

PISCIS (22 de febrero – 20 de marzo).

Tu mundo familiar está un poco revuelto, y puede que tú seas la causa. No le des mayor importancia, y continúa con la decisión que has tomado, que es la que has elegido como adecuada. Confía en tu gran capacidad para superar adversidades.