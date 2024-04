Revisión técnica 2024: fechas claves y consejos para aprobarla

Se termina la espera para los conjuntos de la región del Libertador, los que dirán presente en una nueva temporada de la Tercera División A.

El próximo viernes comenzará la competencia que este año se jugará todos contra todos y donde los cuadros que finalicen en las dos primeras plazas a fin de año ascenderán al profesionalismo.

En ese sentido, tanto Colchagua CD como Chimbarongo FC están con la ilusión de iniciar el camino y recorrerlo con éxito. Es más, los blancos debutarán el viernes a las 20 horas en el sur del país, ya que visitarán a Imperial Unido, en el estadio municipal de Nueva Imperial. Por su parte, los del mimbre, serán locales en su estreno. El sábado a las 17 horas recibirán a Municipal Mejillones en el estadio municipal de Chimbarongo.

La fecha, la completan: Santiago City vs Constitución Unido (viernes, 17 horas); Deportes Quillón vs Brujas de Salamanca (sábado, 12 horas); Deportes Valdivia vs Unión Compañías (sábado, 16 horas); Comunal Cabrero vs Iberia (sábado, 17 horas), y; Deportes Colina vs Municipal Puente Alto (sábado, 17.15 horas).