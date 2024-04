Comité de Vivienda Juan Pablo II de Olivar Bajo ya cuenta con nuevas luminarias

El pasado lunes 1 de abril, será un día que recordarán todos los vecinos que son parte del Comité de Vivienda Juan Pablo II de Olivar Bajo, se reunieron para ver el encendido del renovado sistema de iluminación LED. Son 20 cabezales con brazo L150, que vienen a iluminar de mejor manera las calles donde ellos habitan. Un gran anhelo que los vecinos tenían, y que ya es una realidad.

Participó de este importante hito la alcaldesa de Olivar, María Estrella Montero, en compañía del equipo municipal.

Juan Palma, presidente del comité de vivienda, comentó al respecto “A nombre de los vecinos, quiero agradecer esta gestión, que nos ayuda y colabora mucho en mejorar nuestra calidad de vida. Las luminarias son siempre sinónimo de seguridad, y si bien teníamos unas luminarias que eran bastante humildes, estas son otra cosa. Son espectaculares, con un estándar mucho mayor, y eso se agradece”.

Agregó el dirigente vecinal “Esto requería de voluntad y estamos muy agradecidos. Porque es una clara demostración de cuando se quiere, se puede hacer. Si bien nosotros aún no estamos formalizados, el tema de seguridad es muy relevante en la comuna. Y pasar este invierno con este tipo de luminarias es un beneficio tremendo, porque se oscurece temprano y este tipo de calles son oscuras. Las luces quedaron espectaculares y así también me lo han comentado los vecinos. Y el hecho de que la alcaldesa se haya comprometido y haya cumplido con su palabra, se agradece mucho, porque no tenía ninguna obligación de hacerlo, y nace de la buena voluntad”.

El municipio de Olivar felicita a todos los vecinos del comité, y espera que con estas nuevas luminarias, mejore su calidad de vida.