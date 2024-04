Estudiantes de Santo Tomás se actualizaron sobre la Operación Renta y entregarán asesorías gratuitas

Modificaciones en el proceso de declaraciones juradas, previo a la declaración de la renta, cambios que trae el formulario 22, nuevos asistentes que se presentan debido a las modificaciones tributarias y la plataforma de mandatarios digitales son algunas de las novedades que trae la Operación Renta 2024.

Es por ello que Isabel Trincado, jefa del grupo número 1 del departamento de asistencia del Servicio de Impuestos Internos, y su equipo profundizaron en estas modificaciones junto a estudiantes de las carreras Contabilidad General y Contador Auditor de Santo Tomás, sede Rancagua.

“La gente a veces por desconocimiento no presenta su declaración y la idea es que se informe porque también no declarar la renta o hacer las declaraciones juradas fuera de plazo tiene una multa, o a veces presentan declaraciones juradas que no les corresponden, entonces la idea es que el proceso sea lo más fluido y que aquellos que tengan devolución la puedan recibir en el menor tiempo posible”, explica Trincado.

De esta manera, los estudiantes complementan su formación y se preparan para apoyar a los contribuyentes. El próximo sábado 6 de abril estarán realizando asesorías gratuitas en los laboratorios de computación de Santo Tomás Rancagua, en calle O’Carrol 63. Por su parte, el sábado 13 de abril harán lo mismo en los Centros de Negocios Sercotec de Pichilemu y Santa Cruz.