HORÓSCOPO DEL JUEVES 4 DE ABRIL

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril).

Vigila el estado de tu economía pues puedes tener problemas si sigues gastando como hasta ahora. En el amor, tu pareja puede darte algún quebradero de cabeza, pero no será tan importante como los desequilibrios que amenazarán tu cuenta corriente.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Si la salud se resiente procura acudir a un especialista, puede que sólo sea un susto por la sobrecarga en el trabajo y los problemas familiares. Recibirás una visita o un encuentro insospechado.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Desgraciadamente, podrías llevarte una tremenda decepción con una persona a la que estimas mucho. Analiza la situación con detenimiento, y ten en cuenta tu cuota de responsabilidad en el problema: es posible que hayas descuidado en exceso esa relación.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Te verás obligado a hacer unas cuantas cosas para las que no tienes ninguna gana. Desde dedicarte a las labores del hogar hasta un encuentro con una persona que trabaja contigo y con la que, hasta ahora, mantienes una relación de compromiso.

LEO (23 julio – 22 agosto).

La vida afectiva pasa por un buen momento, pero no debes estar pensando siempre sobre si durará o no. En cuestiones de amor todo es posible. Si tienes unos kilos de más te convendría ponerte a una dieta ligera.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

La jornada de los Virgo viene marcada por los sentimientos, buenos y malos, habrá de todo. Puede que dejes algo importante tan sólo porque el corazón te lo pida, sin atender ni un segundo a lo que tu cabeza pueda aconsejarte.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

El equilibrio sentimental debes conseguirlo respetando la personalidad y carácter de tu pareja, aunque esto te cueste renunciar a alguno de tus ideales. Descubrirás aspectos de tu media naranja que pueden sorprenderte en principio.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Se está convirtiendo en una necesidad imperiosa que desconectes la mente unos días, verás cómo te sentirás mejor. Puede ser un buen momento para organizar un viaje, solo o en la compañía que tú elijas. Busca las soluciones que mejoren tu vida.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Ningún esfuerzo te resultará hoy demasiado grande, ya que eres consciente de que quieres llegar hasta el final, sea cual sea el terreno en que te mueves. Te conviene afrontar tus responsabilidades económicas antes de perder el respeto de ciertas personas.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Las molestias físicas que notas últimamente pueden ser el preludio de una infección de tipo viral, así es que sería conveniente una visita al médico. Controla la dieta, los excesos se pagan. Problemas con algunos miembros de tu familia.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Cuida tus hábitos alimenticios puedes haber llegado a ciertos niveles que podrían ser perjudiciales para tu salud, ya sea por el peso o por sustancias como el colesterol. En cualquier caso, te vendrá bien hacerte unos análisis.

PISCIS (22 de febrero – 20 de marzo).

Necesitarás una buena alimentación para recuperar las vitaminas y el líquido que te falta. Además, no te viene nada mal para eliminar todas las grasas que comes entre semana. En cuanto a los planes del fin de semana aprovecha hoy porque mañana no estarás muy disponible.