Ingresó a domicilio, robó lentes y, fue condenado a 5 años de cárcel

“Yo hoy día soy militante republicano y el Partido Republicano (PR) me ha nominado como candidato en la región de O´Higgins a gobernador regional”, expresó muy convencido cuando se le consultó sobre sus aspiraciones a la primera magistratura regional, a lo que añadió que su nominación fue “con todo el apoyo, respaldo y la convicción del Partido Republicano.

Reiteró que “es un hecho” que la directiva del PR lo haya apoyado para las próximas elecciones de gobernadores, alcaldes y consejeros regionales y que no se harán pactos electorales, pero si tal vez algunas coordinaciones para ir lo más unidos posible y negó las elecciones primarias dentro del Partido Republicano.

Dijo sentirse orgulloso por el respaldo pleno que le ha dado la directiva regional del PR, con la convicción para poder enfrentar el desafío para sacar a la izquierda desde el gobierno regional que “tanto daño y miseria le ha causado a la ciudadanía, durante los últimos tiempos a la región de O´Higgins”.

“Necesitamos que se levante una candidatura única de la oposición, tanto para alcaldes como gobernadores regionales”, añadió Lenin Arroto, haciendo un exhorto a ir todos unidos, porque no se puede cometer el mismo error años atrás en Rancagua, donde las directivas de los partidos pusieron una candidatura paralela, donde ese costo y sacrificio lo está pagando la ciudadanía al tener un alcalde que está a punto de ser formalizado por la justicia.

En este sentido el consejero Regional, evalua mal la administración de Pablo Silva. “Le evalúo mal, le evalúo ineficiente, porque aquí se trató de vender un armatoste de gobernador, el primer gobernador democrático que hemos tenido en el país. Y nos fue mal, porque esto se transformó realmente en una municipalidad, pero un poquito más grande”.

Asegura que la ciudadanía en los barrios, villas y poblaciones no tiene idea del legado que ha dejado Pablo Silva Amaya en la región, porque no ha dejado una edificación y mucho menos un proyecto de región.

Asimismo, aseveró Arroyo, que la estrategia de desarrollo regional se transformó solo en un papel, que no resiste mayor alegato, porque “no hay obras de envergadura que podamos decir el día de mañana, esto es la región de O´Higgins, esto es lo que nos dejó Pablo Silva”.

Sobre los fondos concursables del 8%, Lenin Arroyo puso como caso concreto, donde muchas juntas de vecinos postularon en el 2023 alarmas comunitarias, cámaras de televigilancia, las cuales quedaron fuera, pero la sorpresa para muchos fue que se presentó un proyecto de la ex Agrupación de Prisioneros Políticos, para realizar el Festival Callejero de la Voz en Pichilemu, donde vía fondo concursable fueron aportados 6 millones de pesos y por asignación directa que es facultad única del gobernador, se asignaron otros 10 millones de pesos para el mismo festival.

“Privilegiamos a los compañeritos, a los amiguitos del partido y dejamos a las verdaderas organizaciones que necesitaban ese fondo fuera. Eso se tiene que terminar. Ya basta con esto del pituto político para los proyectos que llegan hacia la gobernación y que tienen que ir en beneficio de la ciudadanía”, instó.

Sobre los proyectos y la inversión que se ha hecho en la región, Lenin Arroyo considera importante la obra de alcantarillado en Pichilemu, que en el año 2019 se hizo una inversión de 16 mil millones de pesos que, a raíz de la pandemia, posteriormente se aumenta el presupuesto y los costos, lo que hoy día representa un monto de 40 mil millones de pesos.

A juicio de Arroyo, “no hubo ningún avance entre medio. Entonces, además era una promesa que se le hizo electoral incluso, porque pasaron muchos candidatos ahí como gobernadores, como candidatos a alcaldes, prometiendo el cielo y la tierra con el alcantarillado de Pichilemu”.

Cuando se le consultó sobre cuanto tiempo pasó para que ese presupuesto se aprobara, el consejero de O´Higgins afirmó que “pasaron 30 años que se le prometió el alcantarillado a Pichilemu. Entonces, hoy día se tuvieron que aprobar un aumento de presupuesto de 23 mil millones de pesos y se hizo con todas las ganas de apoyar a Pichilemu, pero también hay que ser responsable con el buen uso de los recursos públicos”.

Carretera del Cobre “está casi abandonada”

Lenin Arroyo también se refirió a la obra de la carretera del Cobre, proyecto que sería entregado en diciembre de 2022 y que según, “está casi abandonada. No hay mayor avance. Es una congestión que nos complica todos los días a los ciudadanos de Rancagua y Machalí.

Dijo que, esta obra con una inversión de más de 2.000 millones de pesos aprobados por el Consejo Regional, se han registrado paro

de trabajadores, y espera que eso no ocurra con el alcantarillado de Pichilemu, porque “las promesas que se hicieron se tienen que cumplir y para eso mayor fiscalización (…) para que los recursos se utilicen de buena forma”.

Cuando se le consultó sobre los motivos del retraso en la obra, Lenin Arroyo, no vaciló en afirmar que “solamente a la ineficiencia del Estado, a la ineficiencia de los funcionarios públicos que dirigen, que son la cabeza de estos estamentos”, poniendo como ejemplo al Ministerio de Obras Públicas en la región.

“Todavía no entendemos cómo la ineficiencia puede copar estos estamentos del Estado”, refiriendo, además, que los estados de pago nunca llegan, menos fiscalización, se desconoce el número de trabajadores laborando en la obra, a quienes no se les cancelan sus sueldos y la Seremi sorprende cuando dice que hay un 63% de avance de las obras, mientras que la ciudadanía de manera objetiva sabe que no existe ese porcentaje de avance.

A favor de la descentralización de las regiones

¿Usted cree en la descentralización de las regiones para que no ocurra esto?, se le preguntó al consejero regional, a lo que de manera afirmativa respondió que “yo creo en la descentralización de las regiones, pero tiene que ser con un liderazgo potente, fuerte, que le ponga hincapié a la descentralización. Aquí hay que pararse frente a Santiago y decirle, nosotros ya no somos más el patio trasero de Santiago. Nosotros somos una región donde los electores votan por un gobernador regional y este tiene que tener mayores atribuciones”.

“Yo no me trago el cuento ese de que a raíz de los problemas con las fundaciones hoy día hay que restringir mayormente las atribuciones de los gobernadores. Eso es falso, porque si no por eso empecemos a sacar a los ministros que sí tienen atribuciones para hacer cosas y han sido ineficientes”, acotó.

Insistió en su planteamiento, el por qué no sacan a la Seremi del MOP si ha sido ineficiente, cuando ella tiene todas las atribuciones, pero si le restringen a los gobernadores. Asegura que se necesita un liderazgo potente que pueda ir a pelear recursos a Santiago, con fuerza, con pantalones, representando un liderazgo verdadero en la región de O´Higgins y defendiendo los intereses y los derechos de los ciudadanos.

Extranjeros delincuentes hay que expulsarlos

Con respecto al tema de la inseguridad en la región, Lenin Arroyo fue enfático al señalar que “aquí hay que hacer un esfuerzo de Estado”, al destacar que todos se deben poner a disposición del Estado para combatir el narcocrimen y el crimen organizado, porque hay deficiencias claras que la ciudadanía también las representa.

Mencionó que, se reunió con el delegado presidencial, para mostrar dos problemas presentados en las poblaciones San Luis y Diego Portales, donde existen rucos que han sido organizados e instalados por extranjeros, a los que calificó de delincuentes, pero aclaró que “aquí hay extranjeros que vienen a trabajar, a laborar, a aportar a este país, pero hay otros que derechamente son delincuentes y a esos hay que tomarlos y expulsarlos cuanto antes”.

Para una mejor seguridad en la población, el consejero regional también considera que falta legislación para apurar esos procesos, pero ve una inacción del Estado, que no está presente y “un narcocrimen que se las sabe por libro”. Se refirió al incidente ocurrido en plaza Los Héroes de Rancagua hace unas semanas, donde reveló que en el centro de Rancagua existen 13 cámaras, de las cuales 7 están inhabilitadas por falta de mantención del municipio.

El ahora candidato a gobernador, también criticó la falta de estrategias por parte de los tribunales de justicia, ya que los delincuentes que son detenidos un viernes, ya el lunes están en la calle, pero indicó por otra parte, que se habla de refundar Carabineros, pero no al Poder Judicial. “Hay muchas cosas en la cuales también están involucrados los parlamentarios, las grandes esferas del gobierno, pero se deben tomar decisiones en favor de la ciudadanía.