Fondo “Para Vivir Mejor 2024” financiará proyectos sociales por hasta $20 millones en O’Higgins

En el puesto 22 de 29 del país se ubica el Servicio de Salud de O’Higgins, según los resultados de una evaluación exhaustiva de los Compromisos de Gestión (COMGES) del Ministerio de Salud (Minsal) realizada en el año 2023. Estos compromisos representan acuerdos fundamentales entre el Minsal y los servicios de salud, diseñados para mejorar la calidad y eficiencia de estos en todo el país. Este posicionamiento entrega una visión crítica del desempeño del sistema de salud regional en comparación con otras regiones del país.

Los COMGES abarcan una amplia gama de áreas, desde atención médica hasta participación ciudadana, con el objetivo de garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el cumplimiento de estándares de calidad en el sistema de salud. Sin embargo, en varios compromisos, el Servicio de Salud de O’Higgins enfrenta desafíos significativos para mejorar su posición 22 de 29 servicios del país y cumplir con los estándares establecidos.

“EL LUGAR 22 NO ES UN LUGAR QUE ME AGRADE ESTAR”

“El corte final, cuando cerramos el año 2023, es el puesto 22. El COMGES son compromisos de gestión que tenemos los servicios de salud, donde se miden muchísimos ámbitos. Hay temas que son procesos clínicos en específico, como temas administrativos. Se miden más de cien indicadores”, expuso el Director del Servicio de Salud O’Higgins, Jaime Gutiérrez.

La autoridad de salud fue crítico con el puesto que ocupa la región a nivel nacional “El lugar 22 no es un lugar que me agrade estar. Es un desafío que tenemos como servicio, estamos trabajando para mejorar esa posición, y eso significa no mejorar en sí, significa que estamos haciendo las cosas mejor y estamos de alguna forma mejorando la salud de las personas de mejor forma, porque muchos de estos indicadores son sanitarios”.

COMPROMISOS EVALUADOS

La versión del año 2023 constó de 22 compromisos de gestión. Existieron dos evaluaciones al año, primer y segundo semestre; y cada una de estas evaluaciones representó el 50% de la evaluación anual. La evaluación de cada compromiso representa un 4,5% de la evaluación total, donde el porcentaje de cumplimiento máximo es de un 100%. Por otra parte, un COMGES cuenta de 1 a 6 indicadores, donde cada uno tiene el mismo peso en la evaluación del compromiso.

Entre los aspectos evaluados en los COMGES 2023, se encontraba eficiencia en la gestión de recursos, la reducción de tiempos de espera en consultas y procedimientos, así como el fortalecimiento de áreas específicas de la salud como salud mental y oncológica, entre otras.

Aunque el Servicio de Salud O’Higgins destaca logros en áreas como en Ejecución Presupuestaria de Proyectos de inversión y Participación Ciudadana con un 100% de cumplimiento, existen preocupaciones en áreas críticas como en los ítems de Reducción en Tiempos de Espera en Intervenciones donde obtuvo puntuación del 0,0% de cumplimiento y Procesos Ambulatorios donde anotó sólo un 25% de cumplimiento.

El análisis detallado de los indicadores revela áreas de mejora urgentes, como la Optimización de los Procesos Quirúrgicos, así como en Proceso de donación y trasplante de órganos, donde en ambas obtuvo un 41% de cumplimiento. A esto se le suma Reducción de los tiempos de espera en Consultas nuevas de especialidades médicas (58%), Fortalecimiento de la salud oncológica (58%), Proceso de atención de urgencia en la red asistencial (62%).

“NOS CAEMOS EN VARIAS COSAS”

“Hay indicadores que no cumplimos”, dijo enfático Gutiérrez explicando que “Un indicador dice que tienes que cumplir cierta cantidad de especialidades con menos de 14% de NSP (pacientes que No Se Presenta). Y si hay un rango que si cumple tiene 50%. Si cumple menos, tiene 25%. Y si cumple más, tiene 100%. Nos caemos en varias cosas, pero que hemos estado trabajando. Periódicamente me reúno con los referentes cada uno de estos indicadores en el Servicio de Salud para ver cuáles son las acciones que estamos tomando para mejorar ese indicador, para subir, para cumplir”, dijo el director del Servicio de Salud O’Higgins.

Uno de los que presenta un bajo porcentaje son los Procesos Ambulatorios con un 25% de cumplimiento “En Proceso Ambulatorio tenemos distintos problemas, por ejemplo mejorar la forma de cómo citamos a los pacientes, porque tenemos un alto grado de NSP, ponemos la hora a disposición del paciente y el paciente No Se Presenta. Entonces, tenemos que mejorar la contactabilidad con esa persona, sobreagendar, porque si sé que de cada 10 consultas me van a faltar 2, sobreagendo 2. Y así no pierdo la hora del médico, porque la persona no llega por distintas razones, por tema de locomoción o porque no lo contactamos. Hay que ser así de crudo. Tenemos que mejorar ambas cosas. Para eso estamos trabajando en sobreagendar y mejorar la gestión de citación mediante WhatsApp, mediante contactabilidad con los distintos medios que existen para mejorar eso”.

0% EN REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA E INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS

Respecto al compromiso de gestión Reducción de los Tiempos de Espera e intervención quirúrgica donde el Servicio de Salud O’Higgins presenta un 0% de cumplimiento, el director del Servicio dijo: “que la lista de espera aumente podría ser no tan malo en el sentido si yo espero menos. Puedo tener muchas personas esperando, pero las puedo atender en poco tiempo. Lo importante y lo que se está viendo ahora es el tiempo en el cual yo reatiendo a esa persona. Por el lado ambulatorio, mejorando la contactabilidad, para que esas horas que son escasísimas, por ejemplo, en dermatología, que nos cuesta abrir la agenda, no se puede desaprovechar una hora. Entonces, estamos reagendando, estamos citando de mejor forma, contactando a los pacientes”, expuso Gutiérrez.

“Y por el área quirúrgica- agregó el director- estamos haciendo intervenciones con el CRR (Centros Regionales de Resolución), que nos permite mejorar la actividad quirúrgica y con eso disponibilizar más pabellones para atender, para ir a focalizar cirugías más antiguas. También, le hemos pedido a los hospitales que centren su actividad quirúrgica en los pacientes más antiguos. Porque, a veces, llenan su tabla quirúrgica con pacientes nuevos y dejando atrás los más antiguos. La instrucción hoy día es que las personas con el mayor tiempo de espera, son las que tienen prioridad para agendar en pabellón”.

¿Pero por qué 0% en este ítem? Insisto, a lo que el director de salud es crítico y tajante en contestar “Porque no cumplimos lo que esperábamos. Se pedía un porcentaje de reducción y no alcanzamos a cumplir ese porcentaje, no alcanzamos a cumplir el mínimo para tener puntaje en ese indicador”.

Otro de los ítems con bajo cumplimiento es Procesos Quirúrgicos que llegaron a un 41%, donde Gutiérrez expuso “La primera semana de la iniciativa CRR (Centros Regionales de Resolución), se operaron 33 usuarios y hubo 0% de suspensión. Eso quiere decir que el prequirúrgico preparó bien, que contactó bien a los pacientes, los pacientes fueron bien elegidos, los insumos llegaron, no faltó el anestesista, no faltó la arsenalera, que todo funcionó, que la cadena funcionó. Esto me dice que se puede hacer. Tenemos que replicar esto en los 12 pabellones”.

Son varias las tareas que tiene pendiente el Servicio de Salud O’Higgins, y varios los ítems donde debe repuntar y para corregir estas falencias el Director del SSO dijo que para mejorar “Tenemos que hincar el diente en los procesos quirúrgicos, tenemos que mejorar la contactabilidad de los pacientes para que no se nos caigan los procesos ambulatorios, ni los procesos quirúrgicos, tenemos que aumentar nuestra capacidad quirúrgica y nuestra capacidad de ofertar horas. Que nuestra programación médica sea eficiente, tengo que mejorar mi oferta tanto de procedimientos, de consultas, ampliar la capacidad quirúrgica, mejorar la contactabilidad con nuestros usuarios, mejorar el proceso oncológico, y todo eso nos va a hacer bajar los tiempos de espera. Me preocupa que aumente la lista de espera, pero si la lista de espera aumenta y los tiempos medios de atención bajan, es una buena señal. Vamos por el camino correcto”.

A pesar de los obstáculos identificados, las autoridades del Servicio de Salud de O’Higgins reafirman su compromiso con la mejora continua y la prestación de servicios de salud de calidad a la comunidad. Se están implementando acciones concretas para abordar las deficiencias identificadas, incluida la mejora en la gestión de citas y la optimización de los procesos quirúrgicos. El objetivo es avanzar hacia una posición más favorable en la próxima evaluación de los Compromisos de Gestión y, lo que es más importante, mejorar la salud y el bienestar de la población atendida.

COMPROMISOS DE GESTIÓN 2023 SERVICIO DE SALUD O’HIGGINS

