Rengo y Velásquez jugarán el domingo

Por Francisco Espinoza Rivas

Psicólogo, Magister en Gestión de Organizaciones

Jefe de Desarrollo Organizacional del Instituto de Neurocirugía

La trágica historia de Catalina, una joven brillante y prometedora, cuyo futuro se vio truncado por el acoso escolar perpetrado por sus propios formadores, nos confronta con una dolorosa realidad que no podemos ignorar. Su reciente suicidio ha dejado un vacío irreparable en su familia y amigos, pero también ha sacudido la conciencia de nuestra sociedad, exponiendo las profundas fallas en nuestro sistema educativo y en nuestra capacidad para proteger a los más vulnerables.

Como psicólogo, me encuentro inundado de preocupación y tristeza al enfrentarme a casos como el de Catalina. Como lo señala el psicólogo clínico Albert Ellis, «las personas son más responsables de su infelicidad que de cualquier otra cosa», pero en el caso del acoso escolar, esta responsabilidad se comparte entre los individuos y el entorno que los rodea. Es imperativo que reconozcamos la importancia crítica de abordar el acoso escolar no solo como un problema individual, sino como un reflejo de las deficiencias más amplias en nuestra cultura y en nuestras instituciones. El acoso escolar no es simplemente un conflicto entre estudiantes; es un síntoma de un entorno tóxico y desequilibrado en el que la empatía y el respeto han sido eclipsados por la indiferencia y la crueldad.

El caso de Catalina destaca la responsabilidad de las instituciones educativas en la protección y el bienestar de sus estudiantes. Como afirmaba el psicólogo humanista Abraham Maslow, «un cambio importante en nuestra sociedad ha sido la atención que ahora se presta a las necesidades emocionales y psicológicas del individuo». Es inaceptable que una madre haya alertado a la universidad sobre el acoso que sufría su hija y que estas advertencias hayan sido ignoradas o minimizadas. Esto revela una falta de sensibilidad y compromiso por parte de las autoridades educativas, quienes tienen la responsabilidad ética y legal de garantizar un entorno seguro y propicio para el aprendizaje y el desarrollo personal.

Para evitar que tragedias como la de Catalina se repitan, es necesario tomar medidas concretas y urgentes. La formación en detección de señales de riesgo para docentes y personal escolar es fundamental, pero también lo es la implementación de protocolos de actuación claros y efectivos. No podemos permitir que el miedo al escándalo o a las repercusiones legales nos impida tomar las medidas necesarias para proteger a nuestros estudiantes. La promoción de un clima escolar seguro y respetuoso debe ser una prioridad en todas las instituciones educativas, y esto implica no solo abordar el acoso escolar de manera reactiva, sino también cultivar una cultura de inclusión, diversidad y tolerancia desde el principio.

Además, es crucial ofrecer apoyo psicológico y emocional tanto a las víctimas como a los perpetradores de acoso escolar. Como indicaba el psicólogo social Kurt Lewin, «si se quiere comprender y cambiar el comportamiento humano en su contexto sociocultural, hay que estudiar a las personas en situaciones sociales reales». El sufrimiento y la desesperación que experimentan tanto las víctimas como los agresores son indicativos de un profundo malestar emocional que requiere intervención y apoyo profesional. No podemos simplemente castigar a los perpetradores sin abordar las causas subyacentes de su comportamiento, ni podemos dejar a las víctimas a su suerte sin ofrecerles el apoyo necesario para sanar y recuperarse.

En memoria de Catalina y de todas las víctimas de acoso escolar, insto a las autoridades educativas y a la sociedad en su conjunto a tomar medidas concretas y urgentes para garantizar que ningún estudiante tenga que enfrentarse al sufrimiento y la desesperación que ella experimentó. El llamado a la justicia por Catalina no debe ser simplemente una expresión de indignación y dolor, sino un compromiso colectivo de hacer todo lo posible para prevenir futuras tragedias y proteger a nuestros jóvenes del daño irreparable que puede causar el acoso escolar. Es hora de que actuemos con determinación y empatía para construir un mundo en el que todos los niños y adolescentes puedan crecer y desarrollarse en un entorno seguro, saludable y respetuoso.