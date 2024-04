HORÓSCOPO DEL DOMINGO 7 DE ABRIL

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril).

Te has acomodado en tu relación de pareja a la seguridad y ahora te puede el aburrimiento. Los cambios y las sorpresas son cosas de dos; has de implicarte más si quieres que la cosa funcione como a ti te gustaría. Vigila la forma física.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Ante las conversaciones pendientes con las personas que te interesan puedes mostrarte inquieto y nervioso, lleno de incertidumbres, pero te ayudaría a tranquilizarte preparar una especie de guion por el que guiar tus palabras.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Te sorprenderás hoy reflexionando sobre tu trabajo y el poco resultado que te dan los esfuerzo que realizas. Puedes llegar a la conclusión de que algún compañero te está haciendo una especie de boicot bastante dañino.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

No olvidarás el día de hoy porque va a ocurrir algo especial. Puede estar relacionado con el amor o con el trabajo, pero en cualquier caso será inolvidable. No desperdicies ni un segundo del día o te arrepentirás.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Jornada de reflexión en la que tus intereses deberían centrarse en los estudios o en algo que realices en solitario. Tendrás facilidades para meditar sobre ti mismo, sobre tus sentimientos y cómo los vives por dentro.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Jugarás al gato y al ratón con una persona a la que en realidad no tienes ningunas ganas de ver. Tendrás que actuar más generosamente con tu pareja si no quieres que te eche en cara tu egoísmo a la hora de compartir.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Buena época para llevar a cabo por fin los viajes que tienes proyectados desde hace tiempo con la pareja o la familia, esos de un fin de semana que se van postergando porque parece que pueden hacerse en cualquier momento.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Tu carácter afable y familiar te hará gozar de muy buenos momentos rodeado de los tuyos. Si has sufrido una pérdida en los últimos tiempos, intenta compartir tus sentimientos con las personas queridas. Es una buena terapia.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Las antiguas heridas de las relaciones sentimentales corren riesgo de abrirse de nuevo; en su momento medió la ayuda de un tercero, pero ahora deberías estar capacitado para afrontarlas de forma individual, lo cual puede ser un arma de doble filo.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Mal día para relacionarte con los más pequeños de la casa, no tendrás la paciencia necesaria para hacer frente a sus demandas y a sus pequeños follones. Lo mejor es busques una solución a tus problemas, aunque sea mental, y después te integres en el grupo.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Hoy no tendrás excusas: los amigos no llaman y la climatología no invitará a estar en la calle. Tu casa estaba esperando un día como este para solucionar esas pequeñas reparaciones para las que nunca encuentras tiempo.

PISCIS (22 de febrero – 20 de marzo).

Te apetecerá hoy la vida familiar y hogareña, por mucho que te tienten los planes para salir. No te prives de escuchar la música que te gusta o leer el libro que deseas; serán actividades que te proporcionarán tranquilidad y sosiego.