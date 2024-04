Doctor Hugo Boza anuncia su candidatura a alcalde de Rancagua

Hugo Boza Valdenegro, médico traumatólogo de la Universidad de Chile, se califica como un hombre nacido y “mal criado” en Rancagua. En sus inicios como profesional, trabajó en el policlínico de la municipalidad de Codegua como médico general y en el Hospital Clínico Fusat, también con la Federación del Rodeo Chileno y del club deportivo O’Higgins de Rancagua. Ahora lo hace en la Mutual de Seguridad en Rancagua y en la Clínica MEDS en la capital regional.

Dedicado toda su vida profesional a la Traumatología, recién en 2021 incursionó en la política al presentarse como candidato a Diputado por el Distrito 15, pero los más de 6.500 votos y el sistema no le permitieron finalmente ocupar un sillón en el Congreso. Hoy en cambio vuelve a esta rueda pública al anunciar su candidatura al puesto alcaldicio para la ciudad de Rancagua, contando con el apoyo de su partido Federación Regionalista Verde Social (FRVS) donde es militante.

Nacido y criado desde siempre en esta ciudad, Boza recuerda a su padre, como trabajador mecánico en la mina El Teniente y a su madre, gente de campo. “Después de estudiar Medicina en la Universidad de Chile volví a mi región y mi primer trabajo fue en el policlínico de Codegua. Después trabajé en FUSAT y luego en la Mutual de Seguridad y Clínica MEDS porque fui cuatro años médico de la Universidad Católica y por 13 años el médico de O’Higgins de Rancagua, mi equipo del alma y del corazón”, recalca con gran cariño ya que rememora a su madre como fanática del fútbol y que los llevaba a ver los partidos. Además, su abuelo jugó en el América, por los años de 1940, que años más tarde se transformaría en el actual O’Higgins.

Hugo Boza también trabajó por un par de años como director de la Corporación Municipal de Rancagua (Cormun). “Fue un tremendo honor”, dice. “La Cormun es la empresa más grande que hay en la región, porque tiene cerca de 6.500 funcionarios, más trabajadores que los que tiene Codelco o Agrosuper. Es una empresa que se dedica a tres cosas que son muy importantes: salud, educación y el dar una forma digna de abandonar esta vida con la división de cementerio”.

-A usted el trabajo social le gusta mucho, ¿por eso va a lanzar su candidatura al municipio de Rancagua?

Soy militante de mi partido porque soy regionalista, absolutamente. Una de las fatalidades de ser rancagüino es que Rancagua está muy cerca de Santiago y esa cuestión siempre nos ha tirado para atrás. Y por eso somos la última región y ciudad que va a tener un centro Teletón y fuimos los últimos en tener una universidad estatal. Yo sabía que cuando salí del colegio me tenía que ir de acá porque no había universidad. Estoy seguro que es una tremenda ciudad. Sueño con un Rancagua más vivible y seguro.

-Cómo sueña ver a Rancagua?

Todavía tenemos un damero central en donde hay construcciones que tienen muchos años y eso hay que rescatarlo. Da pena cuando aquí en Chile lo primero que se viene abajo son las de nuestro patrimonio, por ejemplo, lo que pasó hace poco con el Centro Español, es una tremenda pérdida para la ciudad. El incendio se produjo porque nadie lo cuidaba, nadie se preocupaba, había maleza. Entonces tenemos el nombre de ciudad histórica, pero somos un poco dejados con nuestra ciudad. Cuando llegamos a vivir a la Manso de Velasco hace casi 55 años a mi papá le dijeron ya en ese momento que en unos pocos años más República de Chile iba a continuar hacia el poniente, al otro lado de la línea de trenes. Y aún no pasa nada.

Anuncios

-¿Cree que hay sectores de la ciudad que todavía están abandonados o que sus vecinos se siente así?

Todo lo que te digo no tienen nada que ver con política, tienen que ver con una mejor calidad de vida para todos. Como médico siempre he dicho que uno de los problemas de salud acá en Rancagua es que no tenemos hospital propio, el hospital que hay es regional. Creo que se podría hacer, a lo mejor aprovechando las platas del Royalty que van a llegar ahora, para levantar un centro de referencia, pero de especialidades. Y la falta de especialistas que hay también. Por eso, o el señor que se tiene que tratar la úlcera, ¿por qué lo vamos a llevar al hospital? ¿Por qué no lo ve un especialista en un centro intermedio? O el lumbago, si sabemos que no lo van a operar, pero que lo vea el traumatólogo especialista en columna para que le diga cuáles son las cosas o el tratamiento.

-¿Todos estos deseos son parte de su agenda? ¿De lo que quiere lanzar a usted como candidato?

Sí, pero son cosas que yo he pensado toda mi vida. No siempre he estado al lado de acá como médico, también he sido paciente. También he estado mirando las luces del pabellón para arriba, no solamente para abajo. Cuando uno está en diferentes posiciones y tiene un poco de empatía con los demás, yo creo que se hace la diferencia.

-Doctor, ¿entonces usted cuenta con el apoyo de su partido para esta postulación? Y, ¿qué se viene ahora por estos días?

Mi partido me apoya. En este momento los partidos del bloque centro-izquierda están en conversaciones para ver si se va a primaria o no. Y por eso yo quise venir para acá porque estoy preocupado porque se supone que el 10 de abril ya tiene que estar decidido. De esta forma estoy diciendo que aquí hay un candidato. Yo soy democrático, si vamos a ir a primaria y alguien gana esas primarias, obviamente lo voy a apoyar, como también espero el apoyo de los demás si soy yo el que triunfa. Ahora, si no se va a primaria y se llega a un consenso por un candidato, veamos, hay que estar a disposición de eso. Pero, creo que muchos están esperando qué va a ocurrir con la formalización del alcalde Juan Ramón Godoy.

Su “gancho social” lo condujo a abrir el año pasado la Fundación Boza

“Esto de lo social es una cuestión que traigo de familia. La fundación la hice porque al haber sido el médico del plantel profesional de la ciudad (O’Higgins) uno tiene bastante visibilidad de lo que pasa en la región. Llegaban muchachos que se lesionaban y su club no tenía la plata para tratarlos entonces tenían que hacer rifas a beneficio para juntar el dinero. Traté de que existiera un seguro para deportistas no profesionales que cubrieran eso, pero nunca resultó. Por eso armé la fundación. No pedí ningún peso de dinero público, todo ha sido autogestión, plata propia y de amigos que colaboran y de empresarios que creen en este proyecto. Hemos ayudado a mucha gente, hemos operado pacientes sin costo, ayudamos con los exámenes, las resonancias, los escáneres o con terapias de kinesiología. Y también hemos hecho aporte de indumentaria deportiva a clubes de la región. Es súper satisfactorio cuando uno ve que puede ayudar en cosas concretas a las personas. Y una de las razones por las que yo dejé la corporación municipal fue que yo sentía que se me producía un conflicto de interés porque, no iba a faltar quien dijera a mí, es el director de la corporación y tiene una fundación y está sacando plata para el país. Por eso aceleré mi renuncia”.