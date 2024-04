“Mi sueño es llegar a ser una mujer minera en El Teniente”

A sus 26 años, Evelyn Reyes es una mujer inquieta. Y es que, dice, le gustan los desafíos. “Estuve unos cinco años trabajando en la fruta y, la verdad, me aburría. Así que me puse a buscar y vi que una empresa estaba necesitando gente para trabajar en El Teniente. Fui, hice los exámenes y quedé”, recuerda.

Esa decisión, la llevó a conocer las profundidades de la mina subterránea de Codelco División El Teniente, donde hoy se desempeña como auxiliar de aseo en el Sub 6, en la empresa Minspa. Eso sí, ya vislumbra y delinea cuáles serán sus próximos pasos, porque Evelyn aspira a seguir creciendo.

¿De qué se trata tu trabajo?

Como auxiliar de aseo, llego todos los días a las 8 de la mañana al interior de la mina. Recorro distintos lugares, donde me preocupo de las oficinas, baños, casilleros y también el ‘choquero’. Comienzo con el área de Perforación y Tronadura, luego voy a Recursos Norte al área de producción.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

Que acá todos son buenas personas. Me gusta venir a trabajar porque aquí se dan conversaciones con los compañeros, son buena gente. Si alguien tiene un problema, entre todos se ayudan y aconsejan.

¿Recuerdas cómo fue tu primer día?

Cuando estaba postulando, mi papá me decía que no lo hiciera, que no viniera a la mina, porque me podía perder. Pero en esa época entramos junto con mi hermana, así que las dos tomamos el bus que nos llevó hasta Colón, donde nos presentaron a un jefe que nos llevó para la mina.

Yo quería mucho conocer la mina, miraba para todos lados mientras entraba. Me gustó mucho conocer los distintos niveles y también las máquinas, palas y equipos.

¿Y hoy, cambió la opinión de tu papá?

Sí, ya llevo tres años acá y él se siente muy orgulloso de mí, porque me dice que soy buena trabajadora y responsable. Están todos contentos en la casa, sobre todo él y mi mamá. Además, mi hermano también trabaja aquí, por otra empresa, en La Junta, en temas de planificación.

¿Qué sientes que le ha entregado El Teniente a tu vida?

Mucho. De hecho, empecé a estudiar técnico superior en proceso minero, porque me llamó mucho la atención y, si Dios quiere, me gustaría que me llegaran a contratar acá, porque mi sueño es ser una mujer minera, sacar adelante esa carrera y apoyar a mi familia.

¿Qué significa para ti ser una mujer en la mina subterránea?

Claro, aquí hay más hombres que mujeres. Y las mujeres que veo, son empeñosas, esforzadas y trabajadoras. Antes había puros hombres, pero ahora con los procesos de Aprendizas, están llegando más y se ha notado el cambio. Cuando vi a las mujeres que se suben a las palas, dije “algún día yo voy a ser una de esas”, porque mi sueño es trabajar en la mina, ser operadora o estar en los equipos de mantenimiento de las máquinas pesadas.