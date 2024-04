HORÓSCOPO DEL MARTES 9 DE ABRIL.

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril).

Se presentan nuevas situaciones económicas que desconoces; aprende de los errores y trata de subsanarlos. Vas a tener un romance bastante interesante, aunque no debes confundirlo con el amor verdadero y definitivo. Disfrútalo y a otra cosa.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Te llegan noticias positivas sobre cuestiones relacionadas con documentos o disputas legales que puedan complicarse en un futuro inmediato. No olvides recabar diferentes puntos de vista cualificados sobre estos puntos.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Podrías verte asaltado por la melancolía en cualquier momento del día, no será nada serio, pero tendrás que recibir ayuda del exterior para no echar el día definitivamente a perder. No dejes que tu orgullo frene la necesidad de ayuda.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

La salud puede molestarte en estos momentos, y es que el cansancio pasa su factura. Normalmente haces caso omiso de los avisos que te da tu cuerpo, pero hoy será diferente, te apetecerá bajar el acelerador y hacer vida sedentaria.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Trata de ser menos soñador y mucho más realista. Quizás una relación de pareja llevada desde el punto de partida de la amistad es lo que más te conviene. En general, vivirás los momentos más delicados de tus relaciones personales.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Te vas a llevar una pequeña sorpresa agradable con alguien con quien trabajas o estudias. Tu corazón está más sensible que nunca y te conmoverás con cualquier cosa que veas y escuches.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Aumenta la pasión y la confianza en el ser amado, y vivirás ahora en la necesidad de tomar decisiones importantes en relación a su vida sentimental. Trazarás proyectos comunes con tu pareja que os unirá más estrechamente de lo que ya estáis.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

El dinero no es un tema que te quite el sueño pero debes controlar un poco tus gastos. Dedica tu tiempo de ocio a actividades que tienes un poco olvidadas y que siempre son gratificantes.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

La familia cuenta contigo para que colabores en las tareas caseras y participes más de la vida familiar que últimamente la tienes un poco olvidada. Posibilidad de recibir un legado familiar importante o de gran valor sentimental.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Tienes motivos para estar satisfecho: todo lo relacionado con tu maltrecha economía va mejorando y, por si fuera poco, tus relaciones amorosas navegan ahora viento en popa. Por si acaso, no te lances a la piscina sin saber si está llena…

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Llegará un momento en que decidas ir por libre. La influencia de determinadas personas puede estar perjudicando tu propio desarrollo como persona, especialmente si estás en una encrucijada y buscas un camino para continuar.

PISCIS (22 de febrero – 20 de marzo).

Jornada especialmente indicada para todos los trabajos relacionados con la creatividad, desde la redacción de esa carta para un amigo a la que no encontramos tiempo ni forma hasta trabajos de más enjundia, relacionados con el arte.