La formalización de Juan Ramón Godoy.

En un mundo ideal, tal como fue pensado por quienes diseñaron el actual modelo de justica penal, recién mañana nos debiésemos enterar de los detalles de las acusaciones que pesan sobre el alcalde Juan Ramón Godoy, por lo menos desde el punto de vista penal.

Pero no es así, las continuas filtraciones de la carpeta investigativa, sumado a informes de la Contraloría, denuncias de concejales y ciertamente cosas que se han hecho mal, han hecho que el manto de duda recaiga sobre la actual administración municipal.

Más allá de la presunción de inocencia, porque es cierto, Juan Ramón sigue siendo inocente hasta que el tribunal determine lo contrario, la formalización de cargos, la comunicación formal y pública de que está siendo investigado por delitos que son graves, en si misma trae consecuencias.

La primera y más evidente es saber si Godoy podrá o no seguir como alcalde, dependiendo de las medidas cautelares que se dicten en la audiencia el alcalde podría verse suspendido de su cargo, y si se superan los 45 días de ausencia, los concejales deberán de entre ellos elegir a un nuevo alcalde hasta el termino del periodo. Situación que dependiendo del nombre podría terminar o no en otra renuncia, ya que quien dirija la ciudad debe suspender el ejercicio del cargo un mes antes de la elección, si es que se presenta en la misma como candidato a alcalde, no así si decide repostular como concejal.

Otra opción es que el tribunal no determine cautelares que le impidan seguir en el cargo, en este caso igual un alcalde investigado y acusado de delitos no es un alcalde con todos sus sentidos puestos en la ciudad. De hecho una vez que se informó de la formalización Godoy dejó de participar en actividades municipales, solo apareciendo en el consejo municipal extraordinario donde se aprobó -no sin criticas – el millonario contrato de basura.

No sabemos qué dirá la defensa del alcalde y si esta alcanzará para desarmar los argumentos de la fiscalía, pero los hechos denunciados son graves y como tales deben ser investigados y sancionados de ser encontrados culpables los imputados. Lo único que podríamos criticar es que idealmente esta investigación de larga data podría haber realizado esta o al menos una primera formalización de cargos hace un par de meses, son años de investigación, para no mezclar todo, además, con un ambiente electoral.

Lo único certero hoy- antes de iniciarse la audiencia- es que estos no serán meses tranquilos en Rancagua.

Luis Fernando González V

Sub Director.