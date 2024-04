Autismo Rancagua se refirió a formalización de alcalde y empresarios donde la institución fue aludida

Mediante una declaración pública, la Agrupación de Padres y Familiares Autismo Rancagua, se refirió a la mención que se realizó de ellos en la primera jornada de formalización en contra del alcalde Juan Ramón Godoy y otros cinco empresarios.

De acuerdo a lo manifestado por Autismo Rancagua, expresan que “Nuestra agrupación surge en 2014 con el fin de visibilizar el autismo, entregando talleres y terapias, además de informar y sensibilizar a la comunidad sobre esta condición. Para lograr esta misión en 2017 iniciamos lo que sería “TU LATA ES MI TERAPIA”, campaña permanente de reciclaje de latas, donde nos convertimos en recicladores para financiar las terapias de nuestros hijos e hijas. A partir de septiembre 2018 se unieron, a este reciclaje con sentido, los colegios de la Corporación Municipal de Rancagua, cuyas comunidades educativas nos juntaban con mucho cariño latas que nosotros retirábamos por nuestros medios, sin un cobro de por medio y cuya única ganancia era su venta como metal. No recibimos pago de parte del Municipio, como si se hizo con este particular que habría recibido cientos de millones como lo indica la fiscalía. Tal como se relató en la audiencia de ayer esta relación fue interrumpida en 2021, que es cuando entra a intermediar la empresa Gestión de Residuos SPA cuyo dueño hoy también está siendo formalizado en este caso judicial de relevancia nacional. Las madres, padres y familiares de Autismo Rancagua son reconocidos en eventos y espacios públicos recogiendo latas, con los pies dentro de un contenedor, con pasión y con la fuerza que el amor por nuestras hijas e hijos nos entrega, generando con esfuerzo el financiamiento para sus terapias, con trabajo arduo y permanente y sobre todo con honestidad, porque la discapacidad no es justificación para saltarse las normas, sino que es una oportunidad para crecer”.