Acuerdos electorales: Primarias abiertas al mundo social, la urgencia de aprender la lección

Por: Roberto Villagra Reyes, profesor de Estado.

El 27 de octubre próximo la soberanía popular se expresará para elegir nuevamente autoridades a nivel municipal, de gobernación y del consejo regional. Efectivamente, ya se agotan los plazos para definir por parte de las coaliciones partidarias a sus candidatos por medio de acuerdos o primarias.

Resulta altamente preocupante que habiendo vivido el país un estallido social de enormes consecuencias, haber rechazado en dos oportunidades una propuesta constitucional, encontrarnos con altos índices de desaprobación de la institucionalidad política, además con una oposición de derecha absolutamente obstruccionista a cualquier proyecto que beneficie a las mayorías del país, se siga el camino ya fracasado de definir acuerdos electorales que excluyen la posibilidad de interactuar con el mundo social no militante.

A horas de cumplir el plazo de definir acuerdos electores, no hay indicio alguno por parte de las fuerzas de centro izquierda, ni de izquierda de dialogar con ese mundo social que actúa cotidianamente en los diversos ámbitos de la vida comunal y regional.

Este nuevo tiempo debía ser inclusivo, capaz de dar un salto hacia una nueva arquitectura de alianzas entre lo político y lo social. Todo indica, hasta ahora, que seguimos igual.

Si desde la institucionalidad partidaria progresista en su conjunto se persiste en los acuerdos de cuotas de representación sin considerar a todos los actores, digámoslo con claridad, se seguirá aumentando esa enorme fractura entre el mundo de verdad y aquel que la institucionalidad política cree repartirse.

Esperemos que se imponga el aprendizaje de lo vivido y podamos caminar hacia un Rancagua Digno de vivir y una Región de O’Higgins inclusiva y para todos y todas.

Las primarias son un buen mecanismo de definición, mucho más si es que de verdad pueden participar precandidatos (as) no militantes con un fuerte compromiso democrático. Si, por el contrario, dichas primarias se convocan solo para resolver allí donde no pudieron llegar a acuerdos los partidos políticos, la verdad es que solo se contribuirá a profundizar más la fractura político social.

Anuncios

Cualquier acuerdo electoral que no considere a otros actores, más allá de los partidos políticos, solo pudiera estar contribuyendo a la justa aparición de otras alternativas no partidistas que disputen con fuerza esa soberanía que definirá en octubre a las próximas autoridades.