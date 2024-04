En Tercera A se juega la fecha 2 y ya está a la vista la Copa Chile

En las últimas horas, Colchagua CD y Chimbarongo FC conocieron de sus rivales para la primera ronda de la Copa Chile 2024.

Los blancos se medirán contra Municipal Puente Alto en cruce de ida y vuelta, lo mismo que los del mimbre, quienes buscarán dejar en el camino a Santiago City.

Las fechas para estos partidos quedaron fijados para los fines de semana del 27-28 de abril y 04-05 de mayo.

Los que ganen las respectivas series, avanzarán a la ronda zonal donde se integrarán las instituciones del fútbol profesional. En esta oportunidad, los clubes de Tercera B no fueron considerados.

DUELOS DE FIN DE SEMANA

En la competencia oficial, el elenco de la herradura jugará este domingo a las 15 horas en el estadio Jorge Silva Valenzuela frente a Comunal Cabrero, mientras que los verdes serán forasteros este sábado a las 19 horas contra Municipal Puente Alto en la capital.

En tanto, los otros lances de la serie, serán: Unión Compañías vs Municipal Mejillones; Iberia vs Deportes Colina; Municipal Salamanca vs Imperial Unido; Constitución Unido vs Deportes Quillón, y; Deportes Valdivia vs Santiago City.