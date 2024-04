Velásquez y Rengo disputarán nueva fecha en la Segunda

Este fin de semana, General Velásquez y Deportes Rengo tendrán nuevos desafíos por la Segunda División Profesional.

Los verdes, que en la última fecha igualaron en Los Andes frente a Trasandino, jugará el domingo a las 15 horas en el estadio municipal Augusto Rodríguez. Allí recibirá a Provincial Ovalle. Los sanvicentanos en la clasificación de la categoría, suman 8 unidades.

Por su parte, los oro y cielo, este sábado a las 15 horas visitarán al sublíder del torneo, Deportes Puerto Montt en le estadio Chinquihue. Los renguinos, que vienen de caer en casa contra Lautaro, también acumula 8 puntos.

Esta será la jornada 7 del campeonato, que también tendrá los siguientes compromisos: Real San Joaquín vs Deportes Melipilla; Deportes Concepción vs Fernández Vial; Lautaro de Buin vs Trasandino; San Antonio Unido vs Provincial Osorno, y; Concón National vs Deportes Linares.