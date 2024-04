Ítalo Mercurino, Kinesiólogo: “El dolor crónico es una de los principales problemas de salud pública”

Sentir dolor es una sensación poco agradable, sobre todo si es agudo, pero mucho peor es si este se vuelve crónico. Es que el dolor crónico sería uno de los principales problemas de salud pública hoy en día ya que afecta la vida normal de las personas, e incluso puede afectar su vida laboral con alto ausentismo.

“Se entiende como dolor crónico aquel que persiste por más de tres meses. Un dolor agudo en cambio no dura más de 7 o 10 días. Si se prolonga más de ese tiempo y no desaparece ni siquiera con analgésicos, pasa a llamarse crónico”. Así nos lo explica el profesional Ítalo Mercurino, kinesiólogo del centro MG Rehabilitación y Rendimiento. (Ver recuadro destacado). Y valora que hoy se pretenda cambiar este concepto de crónico a “persistente”, porque así se hablará de un dolor que se mantiene en el tiempo, “pero no significa que no se vaya a quitar”.

Pero, ¿cuáles serían las causas de un dolor crónico? De ello conversamos con el especialista quien nos asegura que serían muchas, debido a su complejidad y así lo explica. “En Chile el perfil de la salud pública es muy biomédico, es decir, va a la estructura del problema, sin saber más antecedentes de las personas. Por ejemplo, una persona que va al médico porque hace tres meses le duele el codo, el médico va directamente a atacar el codo y no saber más antecedentes como a qué se dedica la persona, si hace ejercicios, si toma agua, si duerme bien, etcétera. Ya que todo puede influir en el dolor, si estás con estrés, o estás con depresión. Esto se refiere al enfoque biopsicosocial que no solo atañe las características biológicas del paciente, sino que también las características conductuales y sociales”.

Agrega que las investigaciones demuestran que la mayoría de las patologías que son de dolor crónico no tiene ninguna correlación con lo que el médico encuentra con la imagenología. “Por eso se ha detectado que mucha gente no se recupera aún. Aquí hay dos problemas, el sistema de salud que tenemos en Chile y el mundo, al tener los tiempos más cortos de atención médica”.

CUERPO INFLAMADO

Al vivir en la era de la inmediatez, con jornadas laborales extensas, donde el ejercicio físico no es una prioridad, es una preocupación. Hoy el ejercicio es el mejor fármaco gratuito y debería ser obligatorio, dice este kinesiólogo. “Si lo haces una o dos horas de forma vigorosa a la semana, es suficiente. Pero vemos que los niños, por ejemplo, ya están desarrollando dinapenia, que es cuando comenzamos a perder fuerza y masa muscular con la edad debido a que no hacen ejercicios y están pegados a la tecnología”.

Según Ítalo Mercurino, vivimos con un permanente estado inflamatorio ya que comemos alimentos ultra procesados, no hacemos ejercicios y estamos más estresados. “Entonces el cuerpo se inflama a tal punto que aparecen las enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del cuerpo. El cuerpo tiene una gran capacidad de adaptación y de autocuración, pero si tú no lo cuidas o no haces ejercicio, no tendrá esta capacidad”.

Insiste que el dolor es una sensación desagradable, individual e intransferible, y es visto como algo malo, “pero es parte de la vida, todos lo sentiremos, por lo tanto, es importante ver qué atribuye uno a esta experiencia dolorosa. La mayoría cree que el dolor es por un daño y siente miedo. Tu puedes tener dolor y no haber daño, así como también puede existir daño y no haber dolor”, explica el experto. “Es una alerta, un aviso del cerebro que te dice que algo malo está pasando o hay una eventual amenaza. Es una experiencia sensorial que también depende de factores sicosociales contextuales y cómo es el estilo de vida de las personas”.

RENDIMIENTO DEPORTIVO

La Rehabilitación kinesiológica se encarga de alguna patología como una lesión o dolor persistente. Y también está el rendimiento donde un kinesiólogo puede ayudarnos tanto en nuestra propia salud previniendo enfermedades, como en nuestro desempeño deportivo, especialmente si se trata de un deportista.

“La actividad física es cualquier cosa que me haga gastar energía como salir a caminar, subir una escalera o hacer el aseo. El ejercicio físico es planificado donde uso carga externa y fomento el desarrollo de ciertas habilidades como la fuerza o la resistencia. El deporte, en tanto, implica reglas y trabajo en equipo o individual. Son todas cosas distintas, pero lo ideal es hacer ejercicio físico”, explica el kinesiólogo. “Mientras más fuerte eres, más reduces tu tasa de mortalidad. Por eso recomendaría por salud hacer fuerza, más que el cardio, que igual es bueno porque mejora tu sistema cardio respiratorio, pero hoy en día el entrenamiento de la fuerza se ha demostrado que tiene un mayor impacto en nuestra salud, desde niños a los adultos mayores”.

Es así como Ítalo y los profesionales que atienden en su centro, realizan pautas para cada uno de las personas que lo requieren, dependiendo del deporte que practican. Muchos llegan a ellos queriendo mejorar su condición física para evitar lesiones. “Esto es voluntario o por experiencias previas, para mejorar su rendimiento en el deporte que practican”, y declara que atienden a jugadores de diversas disciplinas como fútbol, tenis, voleibol, básquetbol, polo, golf o pádel. “En MG Rehabilitación puedes pedir una evaluación que dura unos 60 o 70 minutos, al igual que en cada sesión. Estas son totalmente individuales y pueden ser presenciales, a domicilio o de forma online”.

Finalmente, Ítalo nos cuenta que una de sus inquietudes profesionales es hacer docencia. Es por ello que este año comenzará a hacer clases en la UOH a alumnos de primer año en Medicina con el curso Sociedad y Salud. Es que a su juicio se necesita educar a la gente ya que con ello se puede cambiar el concepto del dolor. “Ojalá que las personas puedan aprender más sobre esto ya que será vital en la recuperación”, puntualiza.