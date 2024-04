La Pantruca en nuestra gastronomía

La pantruca, pancutra o pancucha es un alimento típico de Chile y de la región patagónica de Argentina, preparado a base de harina de trigo. Su nombre de origen mapuche significa “sopa con masa de harina” y es fácil de preparar, económico y delicioso, especialmente en días fríos. Estamos hablando de una sopa muy antigua en nuestra cocina y se cuenta que este plato se comía ya en la época de Portales.

Esta preparación es una masa elaborada con agua, harina y un poco de aceite, que se amasa como si se tratase de cualquier pasta. Es característica y parte de la esencia de esta receta tan tradicional la forma de cortar con el pulgar la delgada masa de harina en cuadrados irregulares, que se van tirando al caldo ya preparado de verduras, de carne o huesos. Es importante que la masa no sea demasiado delgada para que las pantrucas no se recuezan. Su cocción excesivamente larga les da una consistencia demasiado resbalosa, que no siempre resulta agradable, por lo que en algunos lugares suele llamárselas “resbalosas”.

Perejil o cilantro fresco recién cortado ponen el broche de oro a una preparación tan nuestra y de gusto popular. La idiosincrasia del chileno hace relacionar la palabra pantruca para indicar palidez en la piel de algunas personas. Las pantrucas, un plato lleno de historia, tradición y sabor que forma parte importante de la cultura gastronómica de nuestro país.

Compartimos una receta de esta preparación, elaborada por el chef instructor del CFT Santo Tomás en Rancagua, Diego Salas Orellana, junto a la alumna de segundo año de la carrera Gastronomía Internacional y Tradicional Chilena, Esmeralda Valdés Moreno.