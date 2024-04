HORÓSCOPO DEL DOMINGO 14 DE ABRIL.

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril).

La calma y la placidez serán tu santo y seña hoy si no trabajas. En tu ambiente familiar o de amigos serás cuidadoso con todo lo que hagas y te preocuparás de los detalles más nimios para que quienes te rodean se encuentren a gusto.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Evita organizar la vida de los demás y céntrate en la tuya. No llegarás a buen puerto mirando siempre hacia fuera, y dejando tus asuntos sin solucionar. En lo profesional, apártate de unos negocios que no parecen muy limpios.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Un asunto relacionado con la familia va a desanimarte y hará que te sientas desgraciado. Hoy tiendes a exagerar las cosas y a creer que todo está contra ti. En este estado te apetecerán alimentos dulces, y no podrás resistirte a ellos.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Al final de la jornada tomarán especial protagonismo las relaciones de amistad: las reuniones sociales con amigos, el disfrute conjunto en actividades deportivas o artísticas. Presta mucha atención, pues las intenciones amorosas pueden rondarte camufladas de amistad.

LEO (23 julio – 22 agosto).

El terreno financiero se va a ver favorecido hoy por tu instinto inversor. A pesar de que normalmente no te preocupas por estos temas, hoy has vivido algo que te ha hecho pensar y decidir poner tu dinero en un punto concreto. Acertarás y ganarás.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Es posible que sientas mucho cansancio y desánimo, pero estos signos serán pasajeros y que, si tienes un poco más de paciencia, conseguirás lo que te has propuesto. Un buen aporte de vitaminas te vendría bien.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Días llenos de alegría y de querer ser quien eres. Te levantas contento contigo mismo y con tu vida. Quieres sonreírle a todo el mundo y gritar que eres tú el que está endulzando la vida. Hacía tiempo que no te encontrabas tan optimista y lleno de ilusión.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Se multiplican las posibilidades de relación con los demás. Tendrás la oportunidad de conocer a gente nueva y cambiarás de entorno. Quizá la cercanía de algún viaje tenga algo que ver con ese entusiasmo que desprendes.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Si sales de compras no tomes decisiones precipitadas. Te sentirás más atraído por las cosas que no necesitas y que consideras caprichos que por lo que realmente tendrías que comprar. Mira bien en tu interior y descubre lo que llevas dentro antes de sacarlo al exterior.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Aunque siempre has tenido grandes proyectos en la cabeza, procura no desmoronarte si alguno de ellos no sale bien. Muchas veces ocurre que algo se frena en el último momento sin causa aparente. En el amor, recogerás lo que has sembrado.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Tienes la sensación de que puedes compartir todo lo material con quien más lo necesite, pero al mismo tiempo no encuentras a nadie que se ponga en tu lugar en temas sentimentales. No desesperes, tu generosidad será recompensada durante un próximo viaje.

PISCIS (22 de febrero – 20 de marzo).

Las responsabilidades aplazadas comienzan hoy a confluir, y tendrás que empezar a tomar decisiones, porque si no te verás en problemas que son fácilmente evitables en su momento. Busca para ello la ayuda de su pareja, sus amigos o incluso profesionales de la materia.