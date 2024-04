“Mi padre, tío y hermano trabajaron en Caletones, tengo la fundición en mi ADN”

Fue en 1988 cuando Pablo Carrasco realizó su práctica laboral en Codelco División El Teniente, pero no era la primera vez que ingresaba a la División. “Mi padre, tío y hermano trabajaban en la empresa, siempre en Caletones. Y yo nací en el hospital de Sewell, entonces tengo la fundición en mi ADN”, asegura. Hoy, se desempeña como jefe de Mantenimiento Fundición.

¿De qué se trata tu trabajo?

Estoy a cargo de tres áreas, una es la parte del mantenimiento de grúas de la nave en la fundición; también del área de Fusión y Conversión; y además de los camiones de transporte de escoria.

Eso sí, siempre vamos más allá, cooperamos con la maestranza, el área de refinados, también me ha tocado recibir gente nueva en este último tiempo, donde hacemos harto foco en la seguridad, porque debemos estar muy atentos a eso.

¿Cómo es tu día de labores?

Por lo general, todas las mañanas llamo a las áreas, para saber cómo estamos. Estuve muchos años como maestro experto en Fusión Conversión y he seguido la misma política, de siempre llamar y conversar con las personas, no solo con los jefes, porque es importante saber cómo está la gente, que estén bien para realizar los trabajos, porque es fundamental la parte humana y aquí la empresa la movemos todos los trabajadores, siempre nos apoyamos y he tenido la suerte de trabajar con buenos maestros.

¿Recuerdas cómo llegaste a la División?

Sí, fue en 1988 a hacer la práctica. Venía de un colegio industrial y el anhelo de todos era trabajar aquí. Cuando terminé la práctica, entré a trabajar en la empresa, a mis 18 años. Llegué a la “pala” como le decían, a Filtros, que ahora es Preparación y Carga. Allá limpiaba y cuando llevaba cerca de cinco años, empezaron a solicitar gente del área mecánica, así que actualicé mi currículum y me llamaron.

Ahí llegué a Fusión Conversión hasta que me mandaron, como seis años después, a las grúas como maestro mayor. A veces reemplazaba al jefe que estaba en ese tiempo, hasta que se fue y en julio del año pasado firmé como jefe de Mantenimiento. Ya son 35 años que llevo en la División.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

Me gusta la interacción con los muchachos, solucionar problemas, porque a eso venimos acá, a dar soluciones y no problemas. Siempre con el deseo de hacer el trabajo ameno, tener al grupo unido y por eso me gusta aquí, porque el ambiente es bueno. Soy de bastante terreno, entonces me gusta andar por todos lados, ver cómo están las cosas, conversar con las personas, es importante mantener esa comunicación.

¿Qué sientes que le ha entregado El Teniente a tu vida?

Me ha entregado mucho y yo también le he dado bastante a la División. Creo que ha sido un intercambio justo. Porque en este trabajo a veces hay tareas maratónicas, que hay que subir fines de semana por emergencias o estar muchas horas, pero también me siento recompensado, porque es una buena empresa y he aprendido mucho. Gracias a El Teniente pude tener mi casa y conocer muy buenos compañeros.

¿Qué significa para ti trabajar en una empresa que entrega sus excedentes a todos los chilenos y chilenas?

Es un orgullo grande. Una de las frases de Codelco es “orgullo de todos” y lo siento así. Todo lo que hacemos acá es para entregarlo al país, para que se construyan colegios, caminos, hospitales, entonces es un gran orgullo aportar con un granito de arena. A veces hay críticas a los trabajadores, pero aquí hay mucho sacrificio, hay un gran valor detrás que implica sacrificar muchas veces tiempo con la familia, cumpleaños, navidades, pero lo hacemos con el esfuerzo y orgullo de que estamos aportando al país.