HORÓSCOPO DEL MARTES 16 DE ABRIL.

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril).

Conflictos y discusiones intensas con tu pareja o personas próximas a ti. Es un día propicio para resolver diferencias y, mediante el diálogo, aclarar dudas y sentar una buena base, cualquiera que sea la relación.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Compartirás buenas noticias con tu pareja y eso refrescará vuestra relación. Tendrás la sensación de que estáis en un punto muerto y de que necesitáis un “empujoncito” para retomar la ilusión. Lo de hoy sólo será el primer paso.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Un rayo de esperanza se abre en el mundo de los negocios para ti, recibirás varias propuestas que deberás examinar con visión de futuro, no te fijes solamente en las ganancias más inmediatas.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Rozarás de mala educación con tus contestaciones desabridas y en ocasiones fuera de contexto. No estarás agradable para nadie y la sonrisa tardará en aflorar, pero deber tomar el pulso al día y mejorar poco a poco.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Con un poco de esfuerzo y control podrás estabilizar tus emociones y entusiasmo. Estarás muy animado, pero, al mismo tiempo. No importunarás a los demás. Trata de que todos participen de tu alegría, pero no fuerces a la gente que no está de humor, a ti no te gusta que lo hagan contigo.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Los problemas en la pareja no surgen de forma espontánea y es probable que ambos tengáis un grado de culpabilidad. Procura hacer examen de conciencia. Utiliza el diálogo y la comprensión.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Emocionalmente estás superando muchas pruebas; sigue mejorando, y no dejes que nadie influya en las decisiones que has tomado. Debes practicar algún deporte que te guste para no acumular estrés.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

No dejes escapar la oportunidad que te brinda la vida en estos momentos, lucha con todas tus fuerzas y evitarás que vuelva la soledad a tu existencia. Posibilidad de un viaje inmediato.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Te reclamarán en tu casa porque últimamente no les dedicas el tiempo suficiente. Aunque todos tenemos la lección bien estudiada, no todos la tenemos aprendida. Lo personal, siempre por delante de lo profesional. Nunca al contrario.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

La salud está bien, pero no hay que olvidar cuidar la alimentación. Pueden surgir problemas, por lo que sería conveniente un chequeo. No tengas celos sin motivo, no hay peligro en la vida afectiva.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Sin estás libre sentimentalmente, muy cerca de ti, en el trabajo o en el grupo de amigos tienes a la persona que dará estabilidad a tu vida amorosa, y probablemente conectes con ella en un pequeño desplazamiento o una excursión.

PISCIS (22 de febrero – 20 de marzo).

Quieres entrar a formar parte de un mundo que te fascina, y vivirás inmerso en esa idea como si de tu mayor deseo vital se tratara; puede que consigas entrar en él, pero te verás defraudado a las primeras de cambio. No es oro todo lo que reluce.