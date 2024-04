Este jueves continúa el paro de los consultorios que se mantienen ateniendo con turnos éticos

“En la región la adhesión supera el 90 por ciento al igual que en Rancagua”, con estas palabras el Secretario General Nacional y Presidente Confusam Rancagua, Marco Vargas, dio por iniciado el primer día de movilización de los funcionarios de la atención primaria asociados a Confusam que este miércoles 17 y jueves 18 mantienen un paro en todo el territorio nacional.

La medida –expuso el dirigente- la llevan a cabo ante la insuficiencia en concretar negociaciones con el gobierno y las condiciones que enfrentan los trabajadores de la salud en todo el país, lo que complica aún más la situación, “Hay funcionarios que han estado esperando más de 4 años su retiro y no les ha llegado la plata y van más de 30 de ellos que han fallecido esperando su bono de incentivo al retiro y no se pudieron jubilar porque se murieron”. Añadió, que “además, se nos cancela el bono de trato al usuario para mejorar la calidad de atención, pero el bono que le pagan a los consultorios es $100.000 más bajo que los hospitales y estamos presionando al Ministro de Hacienda para que lo iguale”, remarcó Vargas.

Así mismo, el dirigente de salud agregó que, “otro tema pendiente es el de la seguridad y que no se hace efectiva la ley anti agresiones, porque sufrimos agresiones todos los días y los directores que tienen el deber por ley de hacer la denuncia, no la hacen. Tenemos pendiente el financiamiento, donde en Rancagua no ha llegado el per cápita para pagar sueldos o para comprar medicamentos desde diciembre, en todos estos temas no hay avances”.

Cabe destacar que el paro originalmente se iba a realizar en marzo y fue suspendido por las negociaciones entre la Confusam y el gobierno. No obstante, a principios de este mes se confirmó que el gremio realizaría este paro de dos días en todo el territorio nacional, ya que no han visto medidas concretas frente a los compromisos acordados con el gobierno.

“El paro es por dos días, mañana hay una marcha en Santiago donde esperamos cerca de diez mil personas. Hoy los compañeros se han concentrado en los consultorios, hoy la atención se ha disminuido, pero estamos con turnos éticos, atendiendo casos críticos de tipo clínicos y también sociales lo que se mantiene hasta este jueves a la espera que el gobierno mejore su oferta en la negociación, o la próxima movilización va a ser de 4 días”.

Respecto a la realidad de Rancagua, la directora de División Salud de Cormun Rancagua, Nataly Carrasco, indicó que “tenemos alrededor de 800 funcionarios que pertenecen a la CONFUSAM que se adhieren a las paralizaciones, los 7 CESFAM están funcionando con turnos éticos y los SAR y SAPU en horario normal, lo que se mantiene hasta este jueves”. Añadió que “estamos haciendo un recorrido diariamente, estamos haciendo turnos para acompañarlos para ver que no se suspenda ningún tipo de atenciones. Hasta el momento todo ha funcionado con normalidad”.

Finalmente, desde el Servicio de Salud O’Higgins indicaron que, de 33 establecimientos, 26 se adhirieron a la movilización.