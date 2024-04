HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 17 DE ABRIL.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril).

Los astros te conducen a momentos de renovación. Todas las señales apuntan a que necesitas mejorar en algunas cosas para conseguir los retos que te has marcado. La imagen externa no será decisiva, pero puede ayudar.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Por una vez, confía en tu buena suerte: aprende a sacar partido de las circunstancias, aunque éstas no sean, a priori, las mejores para tus intereses. Aprende a ver lo bueno de cada situación; la actitud constructiva nunca viene mal.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Te quedan unos días de actividad laboral intensa marcada por la inestabilidad en la empresa. Tendrás un encontronazo con uno de tus jefes y eso repercutirá en tu rendimiento. También puedes tener discusiones con tu pareja o con amigos íntimos.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Inicias una buena racha en el terreno profesional, sobre todo si trabajas para ti mismo. Momentos muy agradables que te harán olvidarte del esfuerzo realizado. En general, debes extremar la precaución con las inversiones especulativas.

LEO (23 julio – 22 agosto).

La jornada puede resultar agotadora si cumples todo lo que tenías planeado. Las reuniones multitudinarias pueden llegar a cansarte en cuestión de minutos, las comidas de negocios te sentarán mal y las relaciones forzadas te harán enfadarte.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Has disfrutado de experiencias muy buenas últimamente, sobre todo si has viajado, pero eso no te da carta de libertad para explayarte con los demás. Sé prudente, porque puedes causar cansancio entre los demás si monopolizas la conversación con tus cosas.

Anuncios

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Necesitarás ánimo y buenas intenciones para tratar con una serie de personas que tienes a tu alrededor y con las que no tienes más remedio que compartir una serie de cosas.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Tendrás que marcar las posturas y los límites con determinadas personas de tu entorno familiar, para que no acabes convertido en la persona de la que todos se aprovechan y encima no cuenta para nada a la hora de tomar las decisiones.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Hoy es el día indicado para pelear por lo tuyo y para poner las cosas claras encima de la mesa con respecto a vecinos, comunidad, etc. Si te lo propones, puedes disipar los problemas de salud que tiene con algo de ejercicio.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

No te enfades con la gente que trabaja contigo porque no hacen las cosas como tú quieres. Procura ser menos perfeccionista y que no te dominen los nervios. Vigila las comidas fuera de horas.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Tu pareja te pide diversión, así es que haz un esfuerzo y sal por ahí en su busca, aunque solo te apetezca tumbarte a ver la televisión. Tu media naranja necesita nuevos estímulos para que todo siga marchando bien.

PISCIS (22 de febrero – 20 de marzo).

Sentirás una gran atracción por una persona a la que conoces desde hace tiempo pero en la que nunca habías reparado. Tendrás posibilidades reales de conseguir lo que quieras con ella, pero tu interior te dice que debes tener paciencia y esperar a una oportunidad más clara.